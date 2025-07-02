'Не делал комментариев': Келлог опроверг заявление Лукашенко о том, что пообещал поработать над тем, чтобы ВСУ 'не били по России'

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог опроверг информацию о том, что во время переговоров с белорусским диктатором Александром Лукашенко в Минске пообещал ему "поработать" над тем, чтобы Силы обороны Украине не били по военным объектам российских оккупантов на территории РФ. Келлог отметил, что эта цитата вырвана из контекста.

Видео дня

На своем аккаунте в социальной сети Х в среду, 2 июля, американский генерал опубликовал скриншот с одного из российских пропагандистских изданий с. таким заголовком: "Келлог пообещал Лукашенко "поработать" над тем, чтобы ВСУ не били по РФ". На самом же деле, уточнил спецпредставитель, они с непризнанным президентом РБ говорили о полном и безоговорочном прекращении огня.

"Любое ограничение поведения Киева зависело от ответных действий Москвы. Я ни разу не делал комментариев относительно ведения войны Украиной за пределами полного прекращения огня", – написал Кит Келлог.

Как сообщалось ранее, 21 июня Келлог прибыл в Минск и провел переговоры с Лукашенко во Дворце независимости в белорусской столице. Американский чиновник стал самым высоким представителем США, посетившим Беларусь за последние пять лет, и, по данным СМИ, пытался заручиться поддержкой Лукашенко в прекращении войны в Украине.

1 июля Лукашенко во время выступления на собрании по случаю Дня Независимости, заявил, что во время встречи с Келлогом напомнил ему о "постоянных атаках дронами" на территорию РФ и попросил, чтобы Запад "сказал своему подчиненному Зеленскому не наносить по России удары". Тогда российский диктатор Владимир Путин якобы согласится на прекращение огня.

"Вот эту позицию до американцев довел. И говорю: и что здесь плохого? Мы поработаем, говорит (Келлог. – Ред.), в этом направлении", – заявил самопровозглашенный президент РБ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Александр Лукашенко заявил, что граждане РБ "должны быть благодарны" действующей власти и "молиться на нее" за то, что в стране нет войны. В то же время, по его словам, "ситуация военная" – из-за сложностей в аграрном секторе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!