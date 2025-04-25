'Не действуйте как Чемберлен': Сикорский резко отреагировал на заявление Дуды об уступках Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал заявление президента Анджея Дуды о том, что Украине якобы придется пойти на уступки в ходе переговоров о завершении войны. Глава МИД посоветовал Дуде не действовать как главный проводник политики умиротворения Гитлера Невилл Чемберлен.

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В частности, Дуда в интервью Euronews 24 апреля сказал, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и РФ будет предусматривать компромиссы с обеих сторон. "Де-факто этот мир, по моему личному мнению, должен свестись к тому, что ни одна из сторон не сможет сказать, что она выиграла эту войну, потому что каждая сторона в каком-то смысле должна будет пойти на уступки", – сказал он.

Дуда добавил, что Украина, вероятно, будет вынуждена пойти на некоторые уступки в случае заключения мирного соглашения.

"Украина также должна будет в определенном смысле пойти на уступки, потому что это, вероятно, произойдет. В какой степени? Мне затруднительно ответить на этом этапе", – сказал польский лидер и добавил, что длительная война наносит потери обеим сторонам.

По словам Дуды, только давление США "может действительно положить конец этой войне и помочь установить мир, который не будет комфортным ни одной из сторон".

На слова президент Польши отреагировал глава МИД страны Радослав Сикорский. На официальной странице в X он написал, что не советует Дуде действовать так, как в свое время премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, снискавший славу благодаря своей политике "умиротворения" Гитлера.

"Я не советую президенту Дуде становиться Чемберленом в этой войне", – говорится в сообщении.

Невилл Чемберлен – премьер Великобритании в 1937-1940 годах. В 1938 году он подписал Мюнхенское соглашение, позволив нацистской Германии захватить часть Чехословакии (Судетскую область) в надежде, что это остановит Гитлера и принесет мир.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что его мирный план предполагает "передачу" Крыма России. А в том, что страна-агрессор захватила украинский полуостров, он обвинил своего предшественника Барака Обаму.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф 25 апреля в Москве провел четвертую за два месяца встречу с диктатором Владимиром Путиным. По данным СМИ, на встрече должны были обсуждаться требования США к РФ, в частности забыть о "демилитаризации" Украины и уступить ЗАЭС.

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