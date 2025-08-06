Як автор закону про перезавантаження БЕБ хочу повідомити, що призначення голови БЕБ був важливим кроком, але не останнім.

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▪️ми дали в законі багато свободи прийняття рішень для голови БЕБ. В тому числі щодо заступників та структури.

▪️наступні 1,5 роки Голова БЕБ має сформувати дві комісії.

1) По відбору нових співробітників

2) По переатестації всіх існуючих співробітників

Ці комісії формуються 50/50: половина (6-ть людей) це представники від голови БЕБ і інша половина (теж 6-ть осіб) це представники від бізнесу, громадськості та експертів (за поданням посольств).

Тож зараз буде важлива участь прогресивної спільноти, щоб очистити БЕБ від корупційних кадрів + набрати нових людей.

P.S. Всі зашкварним співробітникам БЕБ (типу Ткачука) та бенефіціарам бек-офісу, раджу покинути свої місця роботи….ваш час пограбування країни та бізнесу через БЕБ пройшов.