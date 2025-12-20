Навроцкий вручил Зеленскому книгу 'Документы Волынского преступления': в чем символизм

Президент Польши Кароль Навроцкий вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому подарок во время его визита в Варшаву. Глава государства передал украинскому коллеге книгу "Документы Волынского преступления".

Видео дня

Книга была опубликована в 2023 году, когда Навроцкий занимал пост президента Института национальной памяти. Об этом сообщает польская газета Wiadomości.

В чем суть книги

Во время разговора президентов на столе была замечена книга, которую после общения Навроцкий передал Зеленскому. Это двухтомное исследование Института национальной памяти под названием "Документы Волынского преступления". Книга состоит из свидетельских показаний, большинство из которых подтверждено подписями очевидцев. Волынская проблема на протяжении десятилетий является одним из важнейших и наиболее чувствительных вопросов в польско-украинских отношениях.

По информации Института национальной памяти Польши, среди тем переговоров Навроцкого с Зеленским тем было польско-украинское сотрудничество в области памяти, поисково-эксгумационных работ, касающихся польских жертв конфликтов, военных преступлений и репрессий, а также украинских жертв на территории Республики Польша.

На пресс-конференции, состоявшейся после переговоров двух делегаций, президент Польши заявил, что 26 заявок, поданных в этом году Институтом национальной памяти относительно поиска или эксгумации тел жертв преступлений украинских националистов на территории современной Украины, должны быть рассмотрены.

Он также напомнил о большой ответственности, лежащей на обеих странах за решение этого вопроса, поскольку он имеет особое значение для поляков. Президент Зеленский подчеркнул, что Украина поддержит польскую поисково-эксгумационную работу на территории Украины.

Также Институт подтвердил, что Навроцкий вручил Зеленскому двухтомное издание "Документы Волынского преступления", опубликованное Институтом национальной памяти на украинском языке. В ведомстве отметили, что этот символический жест был призван подчеркнуть важность эксгумации тел жертв Волынской резни для польского государства и для хороших польско-украинских партнерских отношений.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее руководитель Управления международной политики Канцелярии польского президента Марцин Пшидач заявил, что Навроцкий не поддерживает идею ускоренного вступления Украины в Европейский Союз. В частности, он не является сторонником сокращенного пути в ЕС для любой страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!