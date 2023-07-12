Якщо перекладати генсека НАТО Єнсу Столтенберга з дипломатичної на нормальну мову, то головний результат саміту для України відбиває баланс всередині Альянсу. Для нас буде окремий план, він не повторюватиме План дій щодо членства, буде менш формалізований і бюрократизований. Тобто більш політичний. І це очевидно, адже наше членство в першу чергу не про питання досягнення стандартів НАТО, а про докорінну зміну геополітики. Вперше за багато і багато років країна, що не вважалася частиною Заходу, нею стане, та й ще така, що досі вважається в РФ "неправильною Росією", а українці відповідно "неправильними росіянами".

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Тобто статус-кво після Другої світової і після падіння Берлінського муру обидва змінюються. Політичний характер цього нового плану, який ще потрібно створити, це великий плюс порівняно з ПДЧ, але й великий ризик. Адже його тривалість та оцінка виконання залежатиме не тільки від наших зусиль, а й від геополітичних розкладів та їхньої оцінки нашими союзниками. До них звісно належатимуть оцінки загрози з боку російського режиму, але й міркування, що і як з ним взагалі у майбутньому робити. Ну і з досягненням критеріїв членства маємо бути "відмінниками", адже знайдеться хтось, хто скаже, що ми ще "не доросли" до НАТО. Результат саміту, звісно, не той, якого б нам хотілося, несподіванок поки немає. Але цей результат дозволяє нам працювати над рухом вперед, а не ходити по колу. І це плюс. До того ж Альянс не показав слабкості стосовно РФ, а продовжує грати в "кішки-мишки". І коготки Заходу все ближчі до мишки. Стратегія "тисячі порізів" продовжується. На більше лідерства і солідарності в Заходу поки не вистачає. Саміт у Вільнюсі не став проривом і не став геть зовсім провалом. Так його в історії і запам"ятають.