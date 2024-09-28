НАТО приветствует мероприятия Украины по созданию эффективной и подотчетной системы оборонных закупок, – представитель Альянса

НАТО приветствует меры по созданию эффективной и подотчетной системы оборонных закупок в сфере обороны Украины. Об этом сообщил представитель представительства НАТО в Украине изданию LIGA.net.

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Представитель представительства НАТО в Украине, отвечая на вопрос корреспондента LIGA.net относительно отношения Североатлантического альянса к заявлению Министра Обороны Рустема Умерова в интервью "Левому Берегу" относительно объединения Государственного Оператора Тыла и Агентства Оборонных Закупок в единую структуру заявил, что поддерживает мероприятия, которые проводит Украина для создания эффективной и подотчетной системы оборонных закупок.

"Усовершенствование оборонных закупок остается главным приоритетом для Украины, и НАТО готов помогать в этом процессе. НАТО приветствует меры, предпринимаемые Украиной для создания эффективной и подотчетной системы оборонных закупок, и будет продолжать поддерживать Украину в этих усилиях.

В начале этого года НАТО и Украина провели совместный Стратегический обзор оборонных закупок – в соответствии с лучшими евроатлантическими практиками – который был согласован НАТО и Украиной на Вашингтонском саммите в июле. Он содержал детальный набор рекомендаций, в том числе по двум оборонным закупочным агентствам. Мы продолжаем работать с украинскими коллегами над имплементацией Обзора на основе этих рекомендаций", – сказал представитель НАТО.

Ранее в Министерстве обороны говорили о планах объединения двух структур.