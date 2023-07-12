Многим то, что произошло в Вильнюсе, нравится. Дескать, спасибо за поддержку. Мой вариант несколько иной: Спасибо за поддержку[, сволочи]!

Видео дня

Знающие люди не сомневаются в том, что Украине вступление в НАТО было тихонечко гарантировано не просто без ПДЧ, а практически сразу после подписания мира с мордором. Это и есть главное из тех таинственных условий, с выполнением которых должны согласиться все члены альянса.

При этом Украине реальным оружием помогут побольше отвоевать, чтобы искомый мир облегчить с позиции силы, после какового мира и состоится принятие — видимо, на вашингтонском саммите в будущем году, до которого очень желательно успеть, заодно подыграв Байдену перед выборами.

Судя по всему, то, что к тому времени будет отвоёвано, войдёт в ту Украину, которую в таком случае сразу возьмут в НАТО, судьба же остальных наших территорий когда-то определится будущими украинскими военно-дипломатическими завоеваниями, возвращающими земли вне НАТОвской юрисдикции и соответственно вне статьи 5 Североатлантического договора.

Так что это похоже будет не на раздел Кореи 1948 (после Второй мировой) /1953 (после Корейской войны), а, скорее, на раздел Германии 1945 (создание там "русской" зоны оккупации и ещё трёх европейских зон) /1955 (принятие Западной Германии в НАТО) /1990 (объединение страны).

Ждать 45 лет, как ждали немцы, конечно, не хочется, так что успевать придётся к поставленному заклятыми друзьями дедлайну.

Ну а чтобы процесс ускорить, очень желательно пока что оперативно соорудить "маленькое НАТО": Украина, Великая Британия (главный гарант!), Польша, Литва, Латвия, Эстония.

Возможно, ещё и при участии бойкой в последнее время Турции. Бойкой — в самом лучшем смысле этого слова: имею в виду возвращение азовцев, поддержку нашей территориальной целостности, а также вступления Украины (плюс уже и Швеции!) в НАТО, поставку гаубиц, начало процесса совместного производства Байрактаров, мощное и бесстрашное давление на мордор.

Когда друзья — не сопливые, история ускоряется.