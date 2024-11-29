НАТО кардинально переоценила подход к войне с Россией. Заявление о возможных превентивных ударах по ее территории – только начало. Интервью с Джерджем

Сейчас никто не знает, как будет выглядеть американская помощь для Украины при новоизбранном президенте США Дональде Трампе. Но кажется, что европейские лидеры все же понимают, что главное бремя проблем больше всего ляжет на Европу. Именно поэтому президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер обсуждают возможность создания ядра коалиции, которая будет помогать Украине, если Штаты при Трампе откажутся от поддержки Украины.

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На этом фоне возобновились дискуссии об отправке в Украину западных войск. Великобритания посылает Киеву больше ракет Storm Shadow, а Франция намерена поставить Украине зенитные ракеты и другое вооружение за счет доходов от замороженных российских активов.

Кажется, наконец и в НАТО поняли, что война гораздо ближе, чем кажется. Есть определенное изменение риторики относительно противодействия России.

Своими мыслями о том, как западные партнеры пытаются подготовить Украину к приходу Трампа, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился глава общественной лиги Украина - НАТО Сергей Джердж.

– Заявляется, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не определился в полной мере, как именно он будет действовать по поддержке Украины в войне против России. Однако многочисленные заявления и действия европейских лидеров и действующей администрации президента США Байдена говорят о том, что ничего хорошего они не ждут в этом направлении, а потому пытаются создать определенный плацдарм для поддержки Украины, понимая, что именно на Европу больше всего упадет основное бремя. поддержки Украины. Ваше видение этого процесса?

– В рамках НАТО крупнейшими бенефициарами от Альянса в плане безопасности являются европейцы. Они больше получают позитивы от существования НАТО, чем американцы. Европейцы являются крупнейшими потребителями этой безопасности, предоставляемой в целом Альянсом. Поэтому очевидно, что это было бы нормально, если бы европейцы большую роль играли в плане безопасности Европы.

Война проходит в Европе, страдают европейские страны и Украина, поэтому стоит меньше смотреть в сторону Соединенных Штатов. Нужно что-то делать самим, поэтому здесь очевиден рост военных бюджетов и попытка изменить подходы к обороне. То, что европейцам нужно больше что-либо делать в плане поддержки Украины вооружением, в плане предоставления финансовой помощи, это уже давно было понятно. И, главное, больше делать какие-то нестандартные шаги и какие-то инициативы с тем, чтобы усиливать безопасность Европы, которая сопряжена с безопасностью Украины.

– Один из таких шагов – отправка в Украину западных войск, дискуссия в этом направлении снова началась. Однако возникает вопрос, в каком виде войска таких стран, как Франция и Великобритания, могут появиться на территории Украины, и, самое главное, когда это может произойти. Согласятся ли наши партнеры ввести свои войска во время войны, которая будет продолжаться или будут ожидать заморозки, создания демилитаризованной зоны и выступят гарантами безопасности для Украины?

– Мне кажется, что говорить о демилитаризованной зоне еще слишком рано. А что касается усиления Украины, это реалии сегодняшнего дня. Очень хорошо, что президент Франции обозначил эту тему, и недавно министр иностранных дел Франции сказал, что очень важно, чтобы мы сами себе не ставили каких-либо красных линий и барьеров в поддержке Украины, в том числе и по отправке войск. Главное, что об этом заявляется, что такая опция возможна вне зависимости от того, она будет использована или не будет. Возможно, будут войска, возможно, не будут. Но наши западные партнеры сами себе не должны запрещать что-либо делать в этом направлении.

Сомнительно, что в целом НАТО может принять такие решения, но на уровне отдельных стран все возможно. Если есть ядро стран, которое может сформироваться в плане такой активной поддержки Украины, это обычно Франция, Германия и Великобритания. Возможно, присоединятся и другие страны, так это вполне было бы возможно. Тем более, мы говорили ранее, что такие войска могли бы быть на западной границе Украины, на северной границе Украины с Беларусью. Там, где нет боевых действий, но это освободило бы наши украинские силы, которые могли бы с большой потребностью примениться на восточном фронте.

– В НАТО начали, по крайней мере, обсуждение нанесения превентивных "высокоточных ударов" по территории России в случае вооруженного конфликта с ней стран Альянса, заявил глава военного комитета блока адмирал Роб Бауэр. Он назвал положительным тот факт, что НАТО изменило отношение к своей сущности как оборонному союзу.

"Громче не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выводят из устройства системы, которые используются для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар", – отметил Бауэр.

Кажется, наконец, в Альянсе изменилось восприятие существующей картины, что возможно необходимо первыми атаковать, а "не сидеть и ждать, когда россияне нападут" и только потом — реагировать.

– Я думаю, что это ответ на изменение ядерной доктрины России, где речь идет о превентивных ударах по ядерным государствам, которые поддерживают неядерные страны, которые будут наносить удары по России. Но в любом случае заявление Бауэра положительно в том плане, что имеем, наконец, важные месседжи по отношению к России.

На мой взгляд, это достаточно продуманное такое заявление, которое меняет подходы, ведь мы слышим уже о том, что НАТО может нанести превентивный удар, а не ждать нападения и реагировать постфактум. Это вообще полное изменение риторики и концепции подхода НАТО к сдерживанию России.

Раньше она заключалась в том, что Россия – стратегический партнер, есть сотрудничество, никаких поводов для спекуляций, ждать нападения и только потом отвечать. Но это уже не работает, и в Альянсе это понимают.

Изменение концепции произошло в том числе по настоянию балтийских стран, которые сказали, что ни дня они не хотят быть под оккупацией, после того, что было в Буче и других оккупированных городах Украины, после зверств, которые российская армия творит с гражданским населением. И НАТО изменила эти подходы, есть усиление восточной границы, увеличение контингентов в балтийских странах, в Польше.

Последнее заявление Роба Бауэра, это если бы новый шаг в этом утверждении, это такое предупреждение России, что в конце концов никто не будет ждать каких-либо нападений со стороны РФ, рассматривать, ждать и потом думать, что с этим делать. То есть может быть нанесен превентивный удар, это такое тихое, скромное в чем-то заявление, но мне кажется очень сильный сигнал и это радикально меняет ситуацию сегодня.

Поэтому цинизму и хамству, уже много лет исходящему от россиян, нужно положить конец. Мне кажется, что в НАТО, Европейском Союзе, наконец, начали думать серьезно, как этого достичь и унять Москву.

– На фоне удара Россией экспериментальной баллистической ракеты средней дальности по Украине на прошлой неделе, 26 ноября состоялось экстренное заседание Совета Украина-НАТО. Мы услышали от Альянса обещание не ослаблять поддержку Украины после применения Россией "Орешника" по Днепру, но это официально все. Достаточная ли реакция со стороны партнеров Украины на такие действия россиян?

– Мы бы хотели видеть большую реакцию, это очевидно. Да, экстренное заседание Рады состоялось. Оно носило ознакомительный характер, присутствующие выслушали информацию от украинских военных, но для нас важно, чтобы практические шаги поддержки Украины прошли как можно скорее.

Поэтому я думаю, что здесь, возможно, существует открытая часть и закрытая часть. Можно надеяться, что какие-нибудь вещи все-таки будут приняты. 3-4 декабря состоится заседание НАТО на уровне министров иностранных дел, от которого ожидаем результатов, а заседание Совета Украина-НАТО проходило на уровне представителей миссий, и все-таки это было более такое рабочее совещание.

– Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, призывающую к усилению поддержки Украины. В частности, в документе указывается на предоставление ракет средней дальности, способных поражать цели на расстоянии до 5500 км. Также ассамблея призвала как можно скорее принять Украину в Альянс.

– Это очень сильные заявления, но у них больше такой психологический эффект. Парламентскую ассамблею НАТО составляют представители парламентов 32 стран-членов и 15 стран-партнеров НАТО, в том числе Украины. Ее решения носят рекомендательный характер, но это все же сигнал парламентам стран НАТО, что такое общее мнение. И это именно те парламентарии, которые заботятся о безопасности, или входят в комитеты сотрудничества с НАТО. И потому их мнение для нас важно. Это определенная позиция и это тоже нужно учитывать, потому что эти парламентарии разъедутся по своим парламентам и в рамках работы в своих государствах будут убеждать других депутатов поддержать эти идеи, за которые провозгласила парламентская ассамблея НАТО. И это может влиять на решения реальных парламентов стран и правительств, от которых зависит предоставление Украине помощи и все другие вещи, связанные с вхождением Украины в НАТО.