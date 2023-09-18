НАТО наступает на Россию с юга: Путин получил еще одну базу Альянса в некогда дружественной Кремлю стране

"16-я республика СССР" – так некогда называли Болгарию. После полномасштабного вторжения России в Украину страна серьезно задумалась об увеличении своей безопасности. Похоже, одного только членства в НАТО, которое у нее было начиная с 2004 года, оказалось мало.

Еще в 2016 году Болгария отказывалась присоединяться к предложенному НАТО плану по усилению присутствия Альянса в Черном море, мотивируя это тем, что "не хочет раздражать Россию и ей не нужна война".

Время показало ошибочность такого подхода. Поэтому совсем скоро на территории до недавнего времени одной из самых дружественных для Кремля стран появится мощная база Североатлантического альянса.

Почему Болгария, считавшаяся троянским конем Кремля в ЕС и НАТО, все больше дистанцируется от России и увеличивает на своей территории присутствие сил Альянса – в материале OBOZREVATEL

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Особые связи

"Отношения между Россией и Болгарией действительно особые – как дипломат, работавший не в одной стране, могу утверждать это с полной уверенностью. Нас объединяют совместная история, общий культурный код, славянская душа и православная вера. Мы часто говорим об этом, но это не пустые слова" – эту речь произнес посол Российской Федерации в Болгарии Анатолий Макаров в 2019 году.

По большому счету многие годы после развала соцлагеря так и было. Россияне по-тихому скупали политиков и экономику, что давало возможность считать эту территорию почти своей.

Об этом говорит, например, заявление вице-спикера российской Госдумы Петра Толстого в 2016 году: "русские скупили Черноморское побережье, и теперь Россия готова купить и всю Болгарию".

После аннексии Россией Крыма и начала войны на Донбассе тогдашний президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что его страна считает полуостров частью Украины и никогда не признает результаты "референдумов" в Донецкой и Луганской областях. Он резко раскритиковал российское нападение и прямо обвинил Москву в попытке взорвать Европейский Союз изнутри и дестабилизировать Балканы.

Однако в целом болгарская власть до полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году выступала "в конструктивном для Москвы ключе".

Например, весной 2018 года София, в отличие от большинства европейских столиц, не стала высылать российских дипломатов. В 2017-2019 годы страну посещали 500-700 тыс. российских туристов, а недвижимость в Болгарии имели порядка полумиллиона россиян, что для семимиллионной страны довольно существенно.

Троянский конь в ЕС и НАТО

Болгария много лет считала Москву близким партнёром, в отличие от той же Польши или стран Балтии. Отношения опирались на исторические связи и общую религию. Многие годы процент болгар, относившихся к России положительно, был самый высокий среди всех стран – членов ЕС и НАТО.

Сближению способствовала и экономика. Болгария покупала у России газ, покрывая практически 100% своих потребностей. Единственная работающая атомная электростанция функционирует на российском топливе, а единственное нефтеперерабатывающее предприятие полностью контролировалось российским ЛУКОЙЛом.

Долгое время Болгария считалась троянским конем России в ЕС и НАТО. Страна поддерживала энергетические проекты Кремля и старалась ослабить антироссийские идеи Брюсселя. Этот эпитет, придуманный в 2008 году российский послом при НАТО, крепко приклеился к стране, да так, что периодически болгарские политики вынуждены были оправдываться.

"Болгария – не "троянский конь" России в НАТО, мы являемся одним из самых дисциплинированных и лояльных членов Альянса", – заявил в 2019 году премьер Болгарии Бойко Борисов.

Все негативное связывают с Россией

Многое в этом плане изменило полномасштабное вторжение России в Украину. В апреле 2022 года Болгария одной из первой в ЕС отказалась платить за российский газ в рублях. В начале мая болгарский парламент одобрил решение об оказании военно-технической помощи Украине. А в начале июня власти страны не пропустили через свое воздушное пространство самолет Сергея Лаврова, собиравшегося лететь в Сербию.

Летом 2022 года отношения между странами накалились до предела: состоялась высылка сразу 70 российских дипломатов, обвинённых болгарскими властями в связях со спецслужбами РФ.

Вместе с семьями число россиян, которым предстоит срочно покинуть страну, превысит 200 человек. Было закрыто российское генконсульство РФ в Русе, приостановлена работа генконсульства РФ в Варне. Как отмечало тогда болгарское издание "Дневник", подобного кризиса в двусторонних отношениях не было "многие десятилетия".

Однако не все в Болгарии приняли позицию Украины в войне против России.

"София поставляла Украине горючее и жизненно важное советское вооружение, но должна была держать поставки в секрете из-за промосковских политиков в правительстве, – сообщало американское издание Politico. – В то время как Кирилл Петков, который был премьер-министром Болгарии в начале войны в Украине, пытался направить свою страну на более западную, пронатовскую траекторию, ему пришлось бороться с интенсивным противодействием со стороны прокремлевских политиков. Такие были даже среди его партнеров по коалиции. Петкову даже пришлось уволить министра обороны за то, что тот повторял российские нарративы о войне", – отмечало издание.

К слову, представители пророссийской националистической партии "Возрождение" и болгарские социалисты преспокойно посетили в этом году торжественный прием в преддверии Дня России, состоявшийся в российском посольстве в Софии. В мероприятиях страны-агрессора приняли участие и представители многочисленных болгарских общественных организаций и православной церкви. Так что пророссийское лобби в стране хоть и поубавилось, но все еще имеет силу.

Этому способствует российское посольство. После начала полномасштабного вторжения свою активную деятельность в Болгарии развернула посол РФ Митрофанова. Ее многочисленные интервью и мероприятия были призваны склонить местное общество в нужную Кремлю сторону.

Вот только некоторые ее заявления: "С учетом последних событий я говорю болгарам о том, что было время, когда мы, Россия, их освобождали, а сейчас пришло время, чтобы Россия освободила Донецк и Луганск от восьмилетнего по своей сути ига".

Чуть позже в интервью СМИ она говорила, что болгарский народ "не поддерживает риторику и действия своего правительства по отношению к "специальной операции" в Украине".

Реакция болгарских властей была негативной. Они заявляли о недопустимости того, чтобы иностранный посол высказывался от имени болгарского народа против болгарского правительства.

Череда взаимных обвинений продолжается и по сей день, правда, "русский мир" все же значительно утратил свой голос.

"На сегодня наши двусторонние отношения находятся на самом низком уровне за весь постсоциалистический период. Многие политики и СМИ все негативное, что происходит в Болгарии, пытаются связать с Россией, объясняя возникающие проблемы "сильным русским влиянием", а в криминальных происшествиях ищут "русский след", – сетовала Митрофанова в августе этого года.

Отношения испортил газовый вопрос

Недоверие Болгарии к Кремлю вызвано не только реакцией на агрессивную политику России в Европе, но и экономическими вопросами.

Россия полностью прекратила поставки газа в Болгарию в апреле 2022 года. Причиной такого развития событий стал вопрос расчетов, поскольку перед этим Путин подписал указ, которым обязывал иностранных подрядчиков "Газпрома" с 1 апреля 2022 года рассчитываться за российский газ в рублях. Страны ЕС, в частности Болгария, не согласились на это. Чтобы решить вопрос с газом, в начале 2023 года Болгария начала строительство газопровода в соседнюю Сербию.

Болгары решили убрать не только газовую зависимость от РФ. У российского ЛУКОЙЛа уже который месяц проблемы в отношениях с местными властями. Все та же госпожа Митрофанова видит желание политиков "выдавить" Россию из областей взаимных интересов.

"В том числе стоит вопрос о будущей работе ЛУКОЙЛа в стране. Мне сложно судить об истинных намерениях болгарских властей, но видно, что они всячески пытаются затруднить его работу, хотя это и недальновидно", – сказала она.

Импичмент для прокремлевского президента

Переменам в стране сопротивляется и президент Болгарии Румен Радев, которого критикуют за пророссийскую позицию. Ранее он заявлял, что оккупированный Крым является территорией Российской Федерации, а санкции, введенные против страны-агрессора, неэффективны.

После начала войны в 2022 году он выступает против военной помощи Украине, повторяет многие российские заявления. Такие действия вызывают в стране все большее сопротивление

"Румен Радев проводит пророссийскую и антиболгарскую политику, его очевидная жажда власти и установление президентского правления являются прямым нападением на парламентскую демократию и наши национальные интересы", – говорится в ходатайстве об импичменте Радева, которое обнародовал политический обозреватель, профессор политологии Нового болгарского университета и сопредседатель Атлантического совета Болгарии Момчил Дойчев.

"Действующий президент доказал, что он неизменно выполняет задачу, поставленную перед ним российскими спецслужбами. Фактически поддерживает и преступную военную агрессию России против Украины. Его настойчивые заявления о "мире" и "нейтралитете" явно способствуют не миру, а режиму Путина. Его нужно попросить немедленно уйти в отставку", – говорит Дойчев.

Россия провоцирует болгар

Болгария проводит переговоры с союзниками по НАТО о том, как реагировать на провокации страны-террориста России в Черном море. В частности, речь идет о частичной блокаде РФ ее черноморской исключительной экономической зоны.

Об этом рассказал министр обороны Болгарии Тодор Тагарев в интервью Euractiv. По его словам, Россия объявила часть болгарской экономической зоны в Черном море закрытой для судоходства до конца сентября из-за военных учений в этом районе. Со своей стороны Болгария считает эти действия провокацией.

На вопрос, разработала ли Болгария сценарии на случай нападения РФ на грузовые суда, следующие из украинских портов через болгарские воды или экономическую зону в Черном море, в минобороны ответили, что таких сценариев нет.

Ранее Болгария выделила около 20 миллионов евро на приобретение ракет и торпед для военно-морского флота. Страна также заинтересована в срочном приобретении противокорабельных ракетных комплексов RBS-15 для береговой охраны шведской компании Saab.

База будет готова к 2025 году

Болгария планирует разместить военную базу НАТО на своей территории, она будет готова до 2025 года. Об этом журналистам сообщил Тодор Тагарев. Теперь Альянс получит еще один важный пункт доступа на Черном море.

Стоимость будущей базы оценивается в 100 миллионов левов (50 миллионов евро). Уточняется, что часть затрат будет покрыта напрямую НАТО. Кроме того, количество солдат НАТО, размещенных в Болгарии, будет увеличено до 5 тыс. человек, сказал министр.