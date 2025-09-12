НАТО готовит военные меры в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу – Bloomberg

НАТО готовит военные меры в ответ на вторжение российских дронов на территорию Польши, которое произошло в ночь на 10 сентября во время массированной атаки на Украину. Кроме того, планируется политический ответ, который будет координировать Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Командование сейчас анализирует ситуацию и определяет, какие именно поставки могут понадобиться.

Что известно

При этом отмечается, что НАТО является оборонительным альянсом, а следовательно, любые действия будут направлены исключительно на укрепление его сдерживающего потенциала.

"Заглядывая в будущее, есть много работы... Есть совершенствование вооружения, чтобы снизить расходы на ведение боевых действий, и мы будем продолжать сотрудничать со всеми странами Альянса", – сказал Гринкевич.

Он подчеркнул, что Альянс сделает выводы из ситуации и определится, какие именно изменения нужны для укрепления позиций в противодействии подобным ограниченным вторжением.

В статье отмечается, что в четверг, 11 сентября, Польша официально обратилась к партнерам с просьбой предоставить дополнительные системы ПВО и средства борьбы с беспилотниками, чтобы усилить защиту от российских атак.

Между тем от союзников уже начали поступать конкретные предложения поддержки. В частности, Германия пообещала расширить воздушное патрулирование над Польшей, активизировать помощь Украине и присоединиться к разработке 19-го пакета санкций против России, сообщил представитель правительства.

"В ответ на недавние нарушения Россией воздушного пространства Польши, правительство Германии усилит свои обязательства по восточной границе НАТО", – подчеркнул он.

В заявлении Минобороны отмечается, что развертывание очередной эскадрильи для выполнения миссий противовоздушной обороны будет продлено еще на три месяца – до конца года. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава получила подтверждение от Нидерландов, Чехии, Франции и Великобритании о предоставлении дополнительного оборудования для ПВО.

Премьер-министр Дональд Туск, в свою очередь, заявил, что Польша будет тесно сотрудничать с Украиной в сфере противодействия беспилотникам, а также обсуждает с Южной Кореей возможности оборонного сотрудничества.

Хотя количество дронов, нарушивших воздушное пространство НАТО, было беспрецедентным и впервые после начала широкомасштабного вторжения РФ самолеты Альянса сбили цели непосредственно над территорией НАТО, источники отмечают, что окончательные намерения России "сложно определить".

"Независимо от того, было ли это преднамеренно или нет, это абсолютно опрометчиво. Это абсолютно опасно. Полная оценка инцидента продолжается", – сказал генсек НАТО Марк Рютте во время разговора с журналистами.

Что предшествовало

Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими БПЛА. Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Отдельно Туск проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и мерах в отношении объектов, которые нарушили воздушное пространство Польши. Варшава обратилась с просьбой применить статью 4 НАТО, подчеркнув, что стране нужны не только слова поддержки, но и действия.

В свою очередь в НАТО заявили, что не считают нападением вторжение группы российских беспилотников на территорию Польши. При этом оперативное командование вооруженных сил Польши успело заявить, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше в результате указанного вторжения беспилотников из России обломки ударного дрона упали на жилой дом и повредили крышу и машину, которая стояла рядом.

