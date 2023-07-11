НАТО должно озвучить Украине конкретные условия для членства, чтобы Вильнюс не стал пародией на Бухарест, – Порошенко

Членство Украины в НАТО – это поражение Путина и Победа Украины, это единственный формат не только украинской, но и глобальной безопасности. Порошенко призывает определить четкие условия членства Украины в Альянсе, которые следует выполнить до следующего саммита НАТО в Вашингтоне.

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Об этом пятый президент пишет в своем Facebook.

"Это серьезная задача, которую должна совместно выполнить НАТО, но и Украина. Должны быть четкие условия членства и их выполнение! Нам нужно сделать ВСЕ возможное и невозможное, чтобы выполнить эти условия в течение года до Вашингтонского саммита Альянса. Мы способны на невозможное и доказывали это неоднократно с 2014 года", – напомнил лидер "Евросолидарности".

Петр Порошенко подчеркнул, что Украина ждет от мировых лидеров и Альянса конкретных условий, потому что не имеем права, чтобы Вильнюс стал пародией на Бухарест. Потому что последствия могут быть еще хуже.