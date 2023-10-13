Прошел один год и двести двадцать девять дней войны. Сейчас в росссийской прессе и в пабликах у их военкоров очень много шума вокруг начавшегося российского наступления, которое они описывают как тотальное, стратегическое, сокрушительное и т.д.

Что же происходит в реальности? В реальности есть два участка фронта, на которых россияне действительно пытаются наступать. Это Купянское направление и участки с юга и севера Авдеевки.

На Купянском направлении пока карты ISW никакого продвижения росссиян не фиксируют. А что касается Авдеевки, то я на картах ISW вижу небольшое продвижение только на северо-западе от Авдеевки. И хотя в своей обзорной статье ISW пишет, что свои основные силы россияне бросили на юго-запад от Авдевки, на этом участке никакого продвижения как раз и не видно.

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Интересно, что вся операция по окружению Авдеевки осуществляется исключительно силами 1-го армейского корпуса "ДНР". А точнее - силами не больше трех его батальонов.

Все эти т.н. "добровольческие" войска имеют славу боевитых, но плохо организованных соединений с низкой дисциплиной. И пресловутая "интеграция" их в состав армии РФ ничего в этом плане не изменила.

Эксперты довольно скептически оценивают рассказы российских пропагандистов, что бойцы ДНР освоили новейшие методы контрбатарейной борьбы, в совершенстве овладели современными средствами РЭБ и теперь ведут войну по-новому, не так как раньше, без "мясных атак", а с предварительной мощной артподготовкой.

Судя по их потерям за те три дня, что идет авдеевское "наступление" их "новая" война мало чем отличается от "старой". И в каком-то плане такое российское наступление даже выгодно Украине: сидя в укрепленной Авдеевке можно эффективно уничтожать живую силу и технику наступающего противника.

Главное в данной ситуации не пропустить момент, когда нужно будет выводит свои части из еще не захлопнувшегося мешка. Впрочем, до этого еще далеко и вполне так может статься, что никакой Авдеевки россияне так и не возьмут вообще.

Ведь сколько раз так было, что их наступление заканчивалось так толком и не начавшись. Взять, хотя бы, то же Купянское или Лиманское направления. Начиная с лета россияне громогласно раз за разом анонсировали "окочательное" наступление на этих направлениях. А воз и ныне там, без каких-то видимых изменений линии фронта.

Закончился очередной Раммштайн. Из важного, это то, что Германия передает Украине еще один (сверх обещанного) комплекс ПВО Пэтриот и еще один комплекс ПВО IRIS-T. Помимо этого, танки, БМП, снаряды и т.д.

США выделили очередной пакет помощи на сумму 200 млн. $, в котором в основном ракеты для ПВО и боеприпасы. Испания передает очередные ЗРК HAWK и тоже боеприпасы. Литва передает несколько пусковых комплексов от ЗРК NASAMS и т.д.

Очевидно, что основные усилия союзников направлены на укрепление ПВО Украины в преддверии зимних российских обстрелов ее энергетической инфраструктуры и поставку боеприпасов для сохранения прежнего уровня эффективности украинской артиллерии.

Кроме того, стало ясно, что первые F-16 Украина получит от Дании (весной) и Нидерландов (тоже весной), а вот Бельгия сообщила, что сможет это сделать не раньше 2025 года.

Впрочем, пусть хотя бы весной уже, наконец, поступит хоть пара десятков этих самолетов. Тогда станет понятно был ли смысл весь этот кипеш из-за них подымать, или они в принципе ничего поменять не смогут. (Равно как и вожделенные ATACMS - скорее бы уже эта байденовская "ограниченная" партия пришла, чтобы было понятно ради чего все так сильно глотку рвали).

Зеленский собрался в Израиль. Абсолютно правильное решение. Видимо он помнит как важны были для него визиты западных лидеров в самом начале войны и поэтому сам решил нанести такой же визит солидарности. Тем более, что он ведь сам еврей (как и Блинкен, который приехал туда уже сегодня) и для него показать свою поддержку Израилю особенно важно.

Вопреки самым мрачным прогнозам, США, Египет и Израиль ведут переговоры о создании коридора для вывода мирного населения из Сектора Газа.

Об этом сообщила "The Guardian" со ссылкой на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

"Мы сосредоточены на этом вопросе. Сейчас идут консультации. Но детали этого обсуждаются ответственными ведомствами, и я не хочу сейчас слишком много рассказывать об этом публично", - заявил Салливан.

После посещения Израиля, Блинкен отправится в Иорданию, Саудовскую Аравию и Катар. Наблюдатели считают, что там он будет вести переговоры прежде всего об этой проблеме: куда девать мирное население Газы.

Надеюсь, что на этот раз решение будет найдено. Потому, что всем в мире уже понятно, что Газа в том виде, в котором она функционировала последние пятнадцать лет, дальше существовать не может: это был социально-политический тупик, который и закончился нынешней трагедией.

Кто виноват в этой трагедии - теперь уже не имеет значения. Арабские нефтяные шейхи или прекраснодушные европейские леваки, пресловутая "израильская военщина" или, напротив, израильские либералы, алчность и аморальность хамасовских вождей или выученная беспомощность большинства палестинских беженцев. Скорее всего - все вместе. Поэтому и решать эту проблему нужно сообща.

Во всяком случае то, что все ключевые игроки на Ближнем Востоке готовы обсуждать с Блинкеном эту проблему уже говорит о многом и вселяет надежду.

А с террористами нужно кончать. Где, в каких тоннелях и бункерах они бы не спрятались. Как сказал классик: "даже если в сортире" (Хе-хе). По-моему уже никто даже не пытается оправдать ХАМАС. А сообщения о новых их зверствах все поступают и поступают… И каждый раз у меня в памяти всплывают Буча и Ирпень…

В сущности, Путин, такой же террорист как и ХАМАС. И его обоснование его собственных зверств тоже упирается в ту же логику "нашей земли, политой кровью наших дедов". Но вся эта средневековая галиматья уже никого не впечатляет, кроме самых дремучих болванов. Но болван на то и болван, чтобы его оболванивать. Чем Путин и занимается у себя в своем засраном рейхе.

Но мы, слава Богу, живем не там и можем еще отличить добро от зла. И поэтому мы твердо знаем, что наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами!

Слава Украине! 🇺🇦

🇮🇱 תהילה לישראל!