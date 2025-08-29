'Наша сила в единстве': Зеленский обсудил с Навроцким гибель пилота F-16 и давление на Россию

Президент Владимир Зеленский 28 августа пообщался с Каролем Навроцким, президентом Польши, чтобы согласовать позиции перед серией важных дипломатических переговоров. Во время разговора стороны уделили внимание теме давления на Россию и обсудили трагическую гибель польского пилота истребителя F-16.

О совместном обсуждении Зеленский сообщил в своем официальном Telegram-канале. Он также поблагодарил лидеров Польши, Дании, Литвы, Эстонии и Латвии за поддержку и сочувствие в связи с российской атакой прошлой ночью. "Это была ценная возможность синхронизировать наши позиции накануне крупных дипломатических событий", – написал глава государства.

Во время разговора прозвучали слова солидарности по поводу трагической авиакатастрофы, в которой погиб польский военный летчик. Зеленский подчеркнул, что сердца украинцев вместе с семьей погибшего.

Координация в Европе

Президент Украины подчеркнул: санкции против Москвы доказали свою эффективность и должны оставаться в силе. Он добавил, что отказ Кремля участвовать в международных переговорах на уровне лидеров требует жесткой ответной реакции. Лидеры согласились, что единство и совместное давление на Россию остаются основой для приближения мира.

Также стороны договорились усиливать координацию усилий, чтобы европейская позиция была четко услышана в Вашингтоне. "Крайне важно, что мы поддерживаем постоянную координацию, работая бок о бок, чтобы единая европейская позиция была четко услышана в Вашингтоне", – заявил Зеленский.

Что произошло с польским F-16

Сегодня 28 августа в польском городе Радом разбился истребитель F-16. Это произошло во время тренировки для авиашоу. Пилотом F-16 был Мацей Краковян. Он не успел катапультироваться и погиб на месте.

Причины авиакатастрофы пока неизвестны. По словам представителя правительства Польши Адама Шлапка, F-16 разбился во время подготовки к авиационной выставке AirShow.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Владимир Зеленский 28 августа провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Темами переговоров стали массированная атака России по Киеву, а также новый пакет санкций против страны-агрессора.

Он рассказал, что с Урсулой фон дер Ляйен обсудил "нашу дипломатическую работу для остановки убийств, остановки этой ничем не спровоцированной российской агрессии и для обеспечения нашим людям настоящей безопасности".

Урсула фон дер Ляйен, комментируя обстрел, заявила, что ЕС разрабатывает 19-й пакет санкций против РФ, ограничения будут официально представлены уже вскоре. Кроме того, Европа работает над использованием замороженных активов РФ для обороны и восстановления Украины.

