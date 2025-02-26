'Наша поддержка Украины нерушима': десятки делегатов ушли с заседания Совета ООН по правам человека во время выступления представителя РФ

На заседании Совета ООН по правам человека в Женеве в среду, 26 февраля, делегаты десятка стран покинули зал. Они устроили демарш во время выступления представителя страны-агрессора России, чем заявили о своей непреклонной поддержке Украины.

Видео дня

Об этом пишет Reuters. Отмечается, что делегаты, включая послов Франции, Германии и Великобритании, собрались у зала, где проходила сессия, чтобы отметить третью годовщину полномасштабного вторжения России на Украину.

"Наша поддержка Украины нерушима. Мы хотим видеть справедливый и прочный мир в соответствии с уставом ООН", – сказал посол Великобритании в ООН и Всемирной торговой организации Саймон Мэнли.

Он добавил, что Украина должна быть за столом переговоров о завершении войны.

Посол Франции Жером Боннафон со своей стороны отметил, что нельзя оставлять без внимания три года полномасштабного вторжения России в Украину.

"Если мы оставим без внимания то, что произошло с Украиной, не отреагировав, мы откроем дверь к распаду основополагающих принципов, на которых была основана ООН", – французский дипломат.

Место Вашингтона в Совете по правам человека опустело после решения президента США Дональда Трампа выйти из состава этого органа, который является единственной межправительственной организацией, защищающей права человека.

В своем выступлении перед советом заместитель министра иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Вершинин обвинил Украину в "вопиющем нарушении основных прав человека", указав на якобы "русофобию" в стране.

"Обеспечение прав и свобод человека несовместимо с двойными стандартами", – добавил представитель российских оккупантов.

Представитель Украины раскритиковала Россию за игнорирование международного права.

"Агрессор должен быть наказан, а агрессия не должна поощряться", – заявила совету заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 февраля Совбез ООН принял американскую резолюцию по "миру в Украине". В то же время российскую поправку о "прекращении украинского конфликта" путем устранения "его первопричин" не учли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!