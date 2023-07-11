'Наша оборона – первый приоритет': Зеленский рассказал о планах на второй день Вильнюсского саммита НАТО

В среду, 12 апреля, во второй день саммита НАТО, который проходит в литовском Вильнюсе, Украина и партнеры будут работать над усилением нашей обороны, которая является первым приоритетом. Кроме того, запланирован ряд двусторонних встреч и первое инаугурационное заседание Совета Украина – НАТО.

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Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в столицу Литвы 11 июля и уже успел выступить с речью на центральной площади Вильнюса. Он выразил благодарность партнерам за готовность делать новые шаги.

"Больше оружия для наших воинов больше защиты жизни для всей Украины. Привезем в Украину новые важные инструменты защиты", – заверил глава государства.

"Запланированы двусторонние встречи – с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами. Запланировано и первое инаугурационное заседание Совета Украина – НАТО", – добавил он.

Напомним: по дороге в Вильнюс Зеленский ответил на дискуссии о вступлении Украины в НАТО. По его словам, неготовность пригласить нашу страну в Альянс или сделать его участником означает, что остается возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией.

Он добавил, что беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок даже для приглашения Украины и когда "прилагается какая-то странная формулировка" об "условиях" для этого.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по результатам первого дня саммита НАТО в литовском Вильнюсе появилось полное заявление стран-членов Альянса по Украине. Они полностью поддержали право нашего государства выбирать собственные меры безопасности и его будущее в НАТО и пришлют приглашение на присоединение, когда участники организации согласятся и условия будут выполнены;

– генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что должна сделать Украина для членства в Альянсе. По его словам, есть два основных критерия, не связанных между собой. Первый аспект касается реформ и совместимости армий, второй – войны, развязанной Россией.

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