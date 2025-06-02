Народный депутат от 'Слуги народа' написала заявление о сложении мандата: чем она 'отличилась'

Народный депутат от политической партии "Слуга народа" Анна Колесник слагает мандат. В Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении полномочий нардепа.

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Карточка этого документа №13337 обнародована на сайте парламента. Как отмечается, нардеп сама подала заявление о сложении ею депутатских полномочий.

Проект постановления предлагает досрочно прекратить полномочия народного депутата от политической партии "Слуга народа" Анны Колесник, избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Колесник была избрана в 2019 году от партии "Слуга народа" под номером 94 в списке как беспартийная. Она является членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

За время своего депутатства Анна Колесник "отличилась" тем, что хотела "валить из этой страны" перед полномасштабным вторжением, ложью в декларации, за что получила приговор ВАКСа, но не понесла наказания. А также нардеп не голосовала за поддержку демократии в Украине.

В 2022 году НАБУ и САП сообщили Колесник о подозренииво внесении недостоверных сведений в е-декларации.

Прокурором САП в суде было доказано, что депутат умышленно не указала в декларации за 2020 год две квартиры в Киеве общей стоимостью более 3,5 млн грн и автомобиль, которые находились у нее в пользовании, а также принадлежащие ей на праве собственности нежилые помещения в Харькове.

В целом Колесник не задекларировала движимое и недвижимое имущество на сумму более 4,4 млн грн, что более чем в полтысячи раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Этим парламентарий нарушила требования пп. 2, 3 ч. 1 ст. 46 закона "О предотвращении коррупции".

В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал народного депутата от "Слуги народа" Анну Колесник виновной в недостоверном декларировании. Однако в то же время суд освободил ее от наказания из-за истечения срока давности.

Весной 2021 года журналисты издания "Буквы" поймали Колесник на странной переписке. "Пора валить из этой страны!" – написала нардеп абоненту Стасу прямо во время выступления в Верховной Раде в то время главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Он, в частности, говорил, что Россия стягивает войска к границе с Украиной под видом военных учений.

Как сообщал OBOZ.UA, нардеп от "Слуги народа" Анна Колесник не голосовала за постановление о поддержке демократии в Украине во время российской агрессии. Верховная Рада провалила голосование за это постановление №13039. Для принятия решения не хватило голосов, и Колесник была среди тех, кто провалил голосование. Постановлением предлагалось принять заявление парламента, которое подчеркивает невозможность проведения выборов во время военного положения, осуждает нелегитимность выборов на временно оккупированных территориях и переизбрание диктатора РФ Владимира Путина.

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