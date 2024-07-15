Нардепа Задорожного, подозреваемого в коррупции на миллионы гривен, исключили из партии 'Слуга народа'

Народный депутат Николай Задорожный был исключен из партии "Слуга народа". Политика подозревают в коррупции на 3,4 млн грн.

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Решение о его исключении было принято в понедельник, 15 июля. Об этом сообщили на официальной странице политической партии "Слуга народа" в Facebook.

Там отметили, что по повожу подозрения, которое сообщили Задорожному, состоялось заседание дисциплинарной комиссии партии.

"Было принято решение исключить из рядов партии народного депутата Николая Задорожного. Правоохранительные органы объявили ему подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины IX созыва Николаю Задорожному о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду председателю сельского совета в Сумской области и организации ее получения. Сумма отката составила 3,4 млн грн.

После этого в парламентской фракции "Европейская Солидарность" выступили с требованием отозвать Задорожного от должности главы ВСК по вопросам фортификаций. Сделать это хотят уже на ближайшем заседании Верховной Рады.

Как сообщал OBOZ.UA, Высший антикоррупционный суд отправил в тюрьму экс-депутата Полтавского областного совета от "Слуги народа" Александра Смирнова. В то же время суд оправдал двоюродную сестру осужденного Татьяну Полишко, которая также проходила по делу как фигурантка.

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