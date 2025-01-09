Нардепку из "Слуги народа" вторично поймали на незаконном обогащении: объявлено о подозрении

Одной из народных депутатов Украины сообщили о подозрении в незаконном обогащении и внесении недостоверных данных в электронную декларацию. По данным следствия, в 2021-2023 годах она приобрела активы более чем на 20 млн грн, которые значительно превышают ее официальные доходы. Вероятно, речь идет об Ирине Кормышкиной из фракции "Слуга народа".

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О разоблачении нардепки сообщили 9 января Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Официально имя подозреваемой не разглашается, но НАБУ отмечает, что она уже фигурантка дела о незаконном обогащении на 20 млн грн. Ранее журналист Олег Новиков отмечал, что это дело касается Ирины Кормышкиной (ранее Аллахвердиева).

Согласно официальному сообщению НАБУ, народная избранница не задекларировала жилой дом и два земельных участка стоимостью более 17 млн грн, которые она использовала в 2023 году. Данные об этих объектах отсутствовали в ее электронной декларации, что и послужило основанием для предъявления подозрения. Следствие установило, что имущество было приобретено за счет необоснованных активов, значительно превышающих официальные доходы депутата.

Действия подозреваемой квалифицировали по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений). Если ее вина будет доказана, ей грозит штраф или ограничение свободы.

Это не первый случай, когда депутат оказалась в центре антикоррупционного скандала. В октябре 2024 года ей уже было предъявлено подозрение по ст. 368-5 УК Украины – незаконное обогащение. По данным следствия, в 2021-2022 годах Кормышкина приобрела активы на сумму более 20 млн. грн., хотя ее официальный доход за этот период не превышал 2,7 млн. грн.

Среди приобретений фигурировал роскошный дом вблизи Одессы, где проживает депутатка. Напомним, что санкция ст. 368-5 предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Ирина Кормышкина (ранее Аллахвердиева) является народной депутатом Украины 9-го созыва, членом фракции "Слуга народа". Кроме политической деятельности, она занимала руководящие должности в частном секторе, в частности директором Николаевской областной дирекции ЧАО СК "Уника". Депутат также известна своим браком с Юрием Кормышкиным, депутатом Николаевского облсовета от партии "Наш край".

В июне 2020 года Кормышкина оказалась в центре сексистского скандала, когда глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко во время разговора назвали ее "корабельной сосной". Этот инцидент вызвал широкий резонанс и критику в обществе, после чего Корниенко извинился.

Кормышкина неоднократно становилась объектом внимания журналистов-расследователей. В январе 2022 было обнаружено, что она получила в подарок имущество и драгоценности на общую сумму более 19 млн грн. В частности, это были подарки от ее отца – 14,4 млн. грн., а также часы швейцарского бренда Defy Midnight стоимостью 310 тыс. грн. грн, инкрустированный бриллиантами.

Журналисты проекта Bihus.Info также установили, что осенью 2022 года депутат стала владелицей автомобиля Mercedes-Benz S500L, стоимость которого в то время составляла не менее 4,4 млн грн. Кормышкина заявляла, что автомобиль обошелся ей в 1 млн грн, однако это вызывало сомнения среди экспертов из-за значительной разницы в цене.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правоохранители выявили признаки незаконного обогащения более чем на 27,7 миллионов гривен у экс-чиновника Службы безопасности Украины. Речь идет о бывшем главе Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.

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