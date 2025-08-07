Наращивание производства оружия, цифровизация и не только: в Минобороны назвали приоритеты на 2025 год

Новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль представил президенту, Верховному Главнокомандующему Владимиру Зеленскому основные задачи Минобороны до конца 2025 года, на 2026 год и среднесрочную стратегию. В приоритетах деятельности Минобороны на этот год – наращивание производства оружия, увеличение международной помощи, цифровизация, и улучшение управления оборонными ресурсами.

Об этом рассказал Денис Шмыгаль по факту встречи с украинским лидером. По словам главы Минобороны, такие встречи являются "координацией нашей работы для максимального результата".

"Есть амбициозные цели и решимость воплощать наши приоритеты для украинских защитников и защитниц, для развития безопасной, мирной и самодостаточной Украины", – отметил Денис Шмыгаль.

Среди ключевых задач на ближайшие полгода первым глава министерства назвал увеличение закупок украинского оружия до 50%.

Относительно военной помощи Украине глава Минобороны обозначил первоочередной задачей "аудит договоренностей с партнерами, ритмичность финансирования, своевременное поступление военной помощи, а также формирование обновленных планов военной помощи на 2026 год".

Как сообщал OBOZ.UA, согласно решению Гаагского саммита НАТО, военная помощь Украине отныне предоставляется в рамках инициативы PURL. То есть, украинские военные формируют список необходимого вооружения, этот список предоставляется партнерам, которые ведут соответствующие закупки.

Именно поэтому "формирование обновленных планов военной помощи" вынесено Шмыгалем в первоочередные задачи

Отдельно глава Минобороны обозначил приоритетной задачей до конца текущего года "трансформация Сил обороны, в частности через переход на корпусную систему".

Среди других главных задач на полгода Денис Шмыгаль выделил:

Разработка нового контракта для военнослужащих с улучшенными условиями службы.

для военнослужащих с улучшенными условиями службы. Улучшение управления оборонными ресурсами .

. Обеспечение интеграции Украины в механизмы безопасности ЕС и реализация с партнерами совместных проектов в ОПК через инициативу Build with Ukraine .

и реализация с партнерами . Продолжение цифровизации и развития цифровых продуктов (Армия+, Резерв+), цифровой ТЦК.

(Армия+, Резерв+), цифровой ТЦК. Запуск Defense City – экосистемы для поддержки критически важных производителей ОПК, – и масштабной грантовой программы поддержки стартапов в сфере военных технологий.

Все указанные изменения в работе оборонного ведомства "должны быть максимально ощутимыми для людей", резюмировал глава Минобороны.

Напомним, что сутками ранее президент Украины посетил Сумскую область. Во время поездки он, в частности, провел несколько важных совещаний с военными. На одном из них присутствовали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, командующий Десантно-штурмовых войск Олег Апостол, и министр обороны Денис Шмыгаль.

