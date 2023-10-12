Это долбаная серия нашего сериала. Лучше бы ее не было, но здесь на сцену выхожу я в футболке "А я говорила".

Далее текст на языке оригинала.

Величезне підприємство "Пожмашина", власником якого є Олег Аверьянов, у якого працевлаштовано 750 працівників, та 150 мільйонів сплачених податків за минулий рік, стали просто переможцями нашого трагічного серіалу.

Коли я починала писати щодо висновків Державної аудиторської служби України (абсолютно абсурдних, якщо не сказати вже нецензурною лексикою) щодо прирівнювання врегульованого державою рівня прибутків підприємств військово-промислового комплексу до збитків держави, для всіх це була якась далека та незрозуміла історія.

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А тепер на пальцях. А я казала.

За 25 років моєї бізнес-діяльності я знаю що з державою не можна грати в азартні ігри. І знаєте, що мені нагадує? Часи опального президента України, який зараз знаходиться десь у ростові.

Так от, першу кримінальну справу на підставі висновків державного аудиту відкрито. Просто на підставі висновків. Ні розʼяснення Мінекономіки по 335 постанові КМУ, ні Постанова Верховної Ради України, проголосована Конституційною більшістю, не зупинили ні Аллу Басалаєву, ні Державне бюро розслідувань від відкриття кримінальної справи проти підприємства.

Хотілось би тільки позначити два питання.

Висновки Держаудиту стосуються періоду 2022 року. Податок на прибуток платиться згідно Податкового кодексу до 1 травня 2023. А сплачено підприємством 150 мільйонів гривень в бюджет нашої країни. То якщо підприємство не має право, на думку Алли Басалаєвої, отримувати прибуток, то має право витребувати повернення податку на прибуток, сплачений державі. Але з мого 25 річного досвіду ведення бізнесу держава НІКОЛИ НІКОМУ НІЧОГО не повертала. Я була в прямому етері з Олегом з цього питання десь місяць тому, і він сказав, що хотів розвертати ще одне виробництво потужних машин в Львівській області, але після цих всіх історій вирішив розвернути його у Польщі. Внаслідок цього наша Україна не отримає ні інвестиції, ні створення продукту з високою додатковою вартістю, ні створення нових робочих місць, ні сплачених в бюджет податків, з яких потім нам тягнути пенсіонерів, людей з обмеженою дієздатністю та й війну в кінці кінців.

З чим всі гілки влади я вітаю.

Правильною дорогою йдете, товарищі.

Господь, жгі, нас вже мало чим здивуєш.

Але ще повоюємо.

Ваша Мати Драконів.