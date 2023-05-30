'Намного важнее реальные дела': министр образования Лисовой отказался от степени кандидата наук и назвал причину

Глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой отказался от ученой степени кандидата наук и с 29 мая таковым не является. По его словам, он не собирается держаться за какие-либо статусы, ведь реальные дела и действия более важны.

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Кроме этого, правительство уже утвердило механизм добровольного отказа от степеней (такого раньше не было), поэтому у него появилась такая возможность и он стал фактически первым, кто это сделал. О причинах такого решения министр рассказал на своей странице в Facebook.

"В академическом мире научная степень – это о ценности и доверии, а еще о достижениях, а не получении. Постсоветская культура это несколько исказила, поэтому должны исправить и сформировать новую культуру академической добропорядочности, где будет место только для настоящей, последовательной науки", – объяснил Лисовой.

Он привел пример из современных реалий Украины. В частности, указал, что как военную форму имеют право носить только военнослужащие, так и научные степени, по его мнению, должны иметь только ученые.

"Второе – на себе, собственно, первым и испытывал механизм отказа. Написал соответствующее заявление и со вчера уже не являюсь кандидатом наук. Держаться за формальные для себя статусы не собираюсь. Гораздо важнее реальные дела и действия", – подчеркнул глава МОН.

По его словам, в дальнейшем в этом становлении новой культуры академической добропорядочности должен быть еще и соответствующий закон. Такой пока только дорабатывается.

Задачей ученых Лисовой назвал поддержку и усиление прогрессивной науки и людей в Украине, которые ею занимаются – ответственно и эффективно.

"Этим с командой и занимаемся!" – подытожил министр.

Напомним, что Оксен Лисовой стал главой МОН в марте 2023 года. Тогда кандидатуру 50-летнего учителя, организатора образования и военнослужащего ВСУ согласовали 313 депутатов Верховной Рады. Лисовой имел статус кандидата философских наук, он – заслуженный работник и лауреат государственной премии в области образования. Во время полномасштабного вторжения РФ добровольцем вступил в ряды армии, служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде и участвовал в боях на востоке.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МОН Оксен Лисовой выступил за переход на 12-летнюю систему школьного образования в Украине. По его словам, об ускорении этого процесса речь не идет, он должен состояться в 2027 году.

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