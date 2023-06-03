'Нам нужно поговорить': Зеленский заявил, что хочет встретиться с президентом Бразилии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание встретиться с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Он отметил, что ему есть что сказать при встрече.

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Об этом Зеленский заявил в интервью для латиноамериканских СМИ. "Я не первый раз публично и не публично, через кого-то, через медиа и напрямую президенту Луле, и могу еще раз подтвердить – я заинтересован во встрече с президентом Лулой", – сказал глава государства.

Зеленский добавил, что предлагал бризльскому коллеге встретиться "в любом формате", в том числе неоднократно приглашал с визитом в Украину.

"Мы соединялись с командой президента Лулы, когда он встречался в Испании, Португалии, он был в Европе, я думал воспользоваться этим временем, потому что расстояние уже меньше, и я хочу, чтобы он нашел время. Потом у меня были на G7 встречи разные, и даже кто-то говорил, что мы не нашли… это бред. Я заинтересован во встрече с президентом Лулой. И я считаю, что нам нужно поговорить", – сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, ему нужно, чтобы как можно больше стран поддержали Украину или не поддерживали РФ, "если они не готовы поддерживать Украину, к сожалению".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Лула да Силва, известный своими противоречивыми высказываниями о российско-украинской войне, 1 июня заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины. В то же время он захотел торгового соглашения с ЕС.

– В разговаре с президентом РФ Владимиром Путиным он отклонил приглашение приехать в Россию.

– Ранее Лула да Силва заявил о желании встретиться с Зеленским в рамках пребывания обоих в Японии. В ответ на приглашение посетить Украину он решил отправить в Киев своего помощника по международным вопросам.

– Президент Бразилии призвал США прекратить поставлять оружие в Украину, поскольку это, по его словам, затягивает войну. Также он предложил отдать Крым РФ "чтобы закончить войну".