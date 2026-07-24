"Нам нужна глобальная солидарность": Сибига сравнил действия России в Черном море с действиями Ирана в Ормузском проливе

Россия превращает Черное море в инструмент шантажа мировой продовольственной безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и призвал международное сообщество отреагировать на усиление российских атак на гражданское судоходство в акватории. Он подчеркнул, что действия Москвы представляют угрозу не только для Украины, но и для стран, которые зависят от поставок украинской сельскохозяйственной продукции.

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Об этом глава МИД Украины написал в социальной сети X. Сибига провел параллель между действиями России в Черном море и поведением Ирана в Ормузском проливе.

Россия ставит под угрозу мировую продовольственную безопасность

По словам Сибиги, эскалация российских атак на гражданские грузовые суда в Черном море создает серьезную угрозу глобальной продовольственной безопасности.

Он подчеркнул, что если Россия не прекратит обстрелы, это может привести к росту мировых цен на продовольствие, что в первую очередь скажется на наиболее уязвимых странах Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Сибига призвал страны мира оказать давление на Кремль

Глава украинской дипломатии заявил, что для прекращения российских атак необходима широкая международная поддержка.

По его словам, Украина рассчитывает на активную позицию государств, которые могут больше всего пострадать от нарушения стабильности мировых поставок продовольствия.

"Нам нужна глобальная солидарность и сильные голоса стран этих регионов, чтобы обратиться к Путину и потребовать немедленного прекращения атак на свободу судоходства в Чёрном море", — подчеркнул Сибига.

Россия поступает с Черным морем так же, как Иран поступил с Ормузским проливом

Министр также провел параллель между действиями России в Черном море и действиями Ирана в Ормузском проливе.

По словам Сибиги, Москва так же использует стратегически важную морскую акваторию в качестве инструмента давления, как Тегеран делал это в отношении энергетической безопасности через Ормузский пролив.

"Россия делает с Черным морем и глобальной продовольственной безопасностью то же самое, что Иран сделал с Ормузским проливом и энергетической безопасностью", — заявил глава МИД.

Сибига призвал мир не оставаться в стороне от действий России. Он подчеркнул, что необходимо принять решительные меры, чтобы остановить российский террор, использование продовольствия в качестве оружия и голода как инструмента ведения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что только с начала июля Россия атаковала 31 торговое судно в Черном море. Он подчеркнул, что это целенаправленные удары Москвы по гражданскому судоходству и продовольственной безопасности в мире.

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