"Надо защитить инфраструктуру Одессы и других украинских городов": Порошенко финансирует новые разработки средств РЭБ для ПВО. Фото и видео

Петр Порошенко в ходе очередной поездки на фронт сообщил о финансировании научно-исследовательских конструкторских разработок для радиоэлектронной борьбы. Пятый президент подчеркнул: противовоздушная оборона – это приоритет номер один для защиты объектов экспортной инфраструктуры – прежде всего Одесщины и всего юга Украины.

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Об этом идет речь на сайте "Европейская Солидарность". Во время встречи с военными Петр Порошенко также передал в подразделение ПВО два грузовика DAF. Ребята отметили, что такие лошадки на фронте очень нужны, и работают они 24 на 7.

"Мы неоднократно обращались к волонтерам с просьбой предоставить нам вездеходные грузовики. Вот сегодня пришли эти красавцы – DAF, в ближайшее время они будут работать уже в полевых условиях. Эти грузовики используются и для эвакуации личного состава, и для перевозки любых грузов и техники на прицепах", – пояснил представитель подразделения ПВО.

"У нас будет возможность усилить нашу противовоздушную оборону, радиотехнические средства. Почему это сейчас важно? Путин пытается организовать голод в мире из-за блокады черноморских портов Украины. Он понимает последствия атаки на корабли, потому что это уже международное пиратство и это предполагает ответные действия по отношению к российскому флоту по всему миру. Поэтому он совершает атаку на порты. Он совершает атаку на Одессу. Я родился в Одесской области, и это бьет по моему сердцу", – сказал Порошенко.

"Мы должны противовоздушной обороной защитить Одессу, Николаев, Херсон. Порты, инфраструктура от ударов ракет. Поэтому пока скажу без деталей – мы финансируем научно-исследовательские конструкторские разработки для уникальных средств радиоэлектронной борьбы. Если все у нас будет удачно, будем сажать "Шахеды", останавливать "Орланы", "Ланцеты". Финансирование под это Фонд уже открыл", – отметил Порошенко.

Он также напомнил, что с 2014 года начал свою президентскую каденцию по восстановлению систем ПВО вокруг Киева. "Противовоздушная оборона сейчас решает очень многое", – подчеркнул Порошенко.

Военные части одного из корпусов Сухопутных войск ВСУ также получили два комплекса "H10 Poseidon" – это 6 планеров и два пункта управления на базе грузовиков DAF, а также два банно-прачечных комплекса на прицепах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Петр Порошенко привез на фронт новую партию техники. Две воинские части получили комплексы БПЛА Poseidon – их профинансировал Фонд Порошенко совместно с Полтавским горсоветом, который по инициативе фракции "Европейская Солидарность" выделил соответствующую субвенцию.