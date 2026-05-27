'Надо действовать оперативно': Зеленский объяснил, почему решил написать письмо Трампу

Президент Владимир Зеленский 26 мая отправил специальное письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу, рассчитывая на оперативную реакцию Вашингтона. Важно, чтобы Соединенные Штаты услышали Украину.

Обращение к США Зеленский прокомментировал в среду, 27-го числа, в традиционном вечернем отчете. Это видео было опубликовано на YouTube-канале ОП.

Россия не хочет переговоров, но вместе с Америкой это можно исправить

Глава государства подтвердил, что Киев передал письмо соответствующим институтам в Вашингтоне.

"Это бывает редко, что лидеры другого государства обращаются так, письмом, одновременно к президенту и Конгрессу Соединенных Штатов Америки. Но ситуация сейчас такова: надо действовать, действовать оперативно, действовать результативно. Важно, чтобы Америка Украину услышала", – сказал Зеленский.

Он отметил, что много глобального внимания сейчас на другой точке мира – Иране. Но войну в Европе, войну очень кровавую, которая длится уже пятый год на полномасштабном уровне, также нужно прекращать.

"И чем быстрее мы сможем дать больше защиты от баллистики, тем быстрее мы сможем сделать так, чтобы дипломатия сработала", – уверен президент.

Зеленский подчеркнул: "Пока Россия полагается на ракеты, ее интерес к дипломатии ненастоящий". Эту ситуацию нужно менять, и исправить это "можем только вместе, с Америкой".

Глава государства в очередной раз поблагодарил США за поддержку. Украина будет еще более благодарной за достойный мир и гарантированную безопасность. "Все это возможно, если будет достаточно решимости. Спасибо всем, кто нам помогает!" – подытожил президент.

Как писал OBOZ.UA:

– 27 мая стало известно, что Владимир Зеленский отправил Дональду Трампу и Конгрессу письмо из-за критической нехватки средств противоракетной обороны.

– В сети появился полный текст письма. Оно было приурочено ко Дню памяти, который в Соединенных Штатах отмечается 25 мая для почтения памяти всех американских военнослужащих, погибших в войнах и военных конфликтах.

– В обращении президент раскрыл подробности российского массированного обстрела Украины, который РФ провела 24 мая. Зеленский, в частности, уточнил, что захватчики запустили две ракеты "Орешник": одна ударила по Киевщине, вторая упала на оккупированной территории Донетчины.

