'Надо быть реалистами': авиаэксперт сказал, чего стоит ожидать от западных партнеров, а чего – нет

На фоне усиления российских атак на украинскую энергетику Украина нуждается в усилении своей системы ПВО. Особенно остро стоит вопрос дополнительных систем противовоздушной обороны, способных сбивать баллистику, и расширения авиационного парка Сил обороны.

Однако западные партнеры могут удовлетворить эти потребности лишь частично, выбор вариантов помощи у Европы сейчас ограничен. Об этом в интервью OBOZ.UA заявил авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Как партнеры могут помочь Украине защититься от российских атак

С приходом зимы Россия нарастила интенсивность ударов по объектам украинской энергосистемы. Поэтому сейчас вопрос усиления украинской ПВО стоит особенно остро – и Украина нуждается в помощи от западных партнеров в этом.

"Прежде всего речь идет о дополнительных системах противовоздушной обороны, особенно в сегменте противодействия баллистике. Но здесь важно различать, что мы хотим получить и что нам реально могут предоставить. Если говорить именно о возможном, то выбор достаточно ограничен", – отметил Храпчинский.

Достаточно ограниченное пространство для маневра есть и в вопросе усиления авиационной составляющей Сил обороны.

"Фактически единственный реалистичный вариант – это 14 списанных самолетов Gripen из Швеции. Если говорить о ПВО, то, несмотря на имеющиеся решения, систем выпускается значительно меньше, чем нужно. Даже если нам передадут SAMP/T или Patriot, системы, способные перехватывать баллистику, надо учитывать, что ракеты для них производятся в крайне недостаточных объемах", – описал ситуацию авиаэксперт.

Европейский ВПК наращивает объемы производства слишком медленно. Поэтому Европа ограничена в возможности передавать Украине определенные виды вооружения, которые до сих пор не производятся масштабно. Поэтому, пояснил Храпчинский, рассчитывать на существенное увеличение количества систем ПВО Украине не следует: их просто не будет откуда взять – и это, по словам эксперта, создает "очень болезненный разрыв между потребностями и возможностями".

"Должны честно признать, Европа не может обеспечить нас в полном объеме, пока не расширит собственные производственные мощности. Для этого нужна единая стратегия развития оборонной промышленности, которая позволила бы нарастить темпы производства. Поэтому надо быть реалистами и говорить о том, что возможно уже сейчас. А это – частичное усиление авиапарка за счет старых платформ, потенциальные Gripen или Mirage, а также передача МиГ-29, что сейчас обсуждается в Польше", – отметил он.

К тому же, подчеркнул эксперт, свою роль будет играть состояние готовности украинской инфраструктуры к приему новых типов самолетов, а также количество готовых на них летать пилотов.

"Здесь критически важны параллельные программы, обучение пилотов и инженеров, подготовка авиационных специалистов, а также увеличение возможностей применения управляемых авиабомб JDAM, Hammer и других. Потенциально это может быть очень широкий пакет", – отметил Храпчинский.

Он предположил, что по указанным причинам сейчас идет обсуждение нескольких различных треков.

"Скорее всего, речь будет идти о комплексном усилении Украины с конкретизацией уже имеющихся договоренностей. Например, в сотрудничестве с Францией можно ожидать более предметные решения по системам SAMP/T или самолетам Rafale. То есть это уже не просто меморандумы, а шаги, свидетельствующие о реальных намерениях", – считает авиаэксперт.

В то же время возвращение в перечень "доноров" Соединенных Штатов Украины он оценивает как маловероятное. Более того, по мнению Храпчинского, впереди – дальнейшее ограничение американской помощи Украине.

"Уже сейчас Соединенные Штаты фактически минимизировали поддержку, значительную часть вооружения для Украины Европа закупает у США по программе PURL, и именно эта программа может быть существенно сокращена. Надо честно признать, что сейчас давление Трампа направлено не только на Украину, но и на саму Европу", – подчеркнул эксперт.

Однако, добавил Храпчинский, несмотря на политические колебания в Вашингтоне, Украина создала собственные ударные возможности, которых никто в мире не ожидал.

"Мы говорим о собственных дальнобойных беспилотниках, морских дронах и высокоточных системах, которые работают на сотни километров и меняют правила игры. Это особенно контрастирует с тем фактом, что в 1990-х годах у нас забрали ядерный арсенал, стратегическую авиацию, крылатые ракеты воздушного базирования и ключевые технологии, фактически лишив нас стратегии сдерживания. Сегодня же Украина демонстрирует, что способна восстановить и даже переосмыслить собственный потенциал – создав новый класс высокоточного оружия, которое сдерживает Россию и одновременно вызывает определенное беспокойство в мире, потому что это уже другой уровень автономных ударных систем", – подчеркнул он.

