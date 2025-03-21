'Надо быть очень осторожными': президент Чехии рассказал, застал ли его массированный обстрел в Одессе

Президент Чешской Республики Петр Павел, находящийся с рабочим визитом в Украине, вчера, 20 марта, провел встречу с чиновниками в Одессе и выехал из города менее чем за пол часа до начала мощных взрывов, вызванных атакой российских дронов. По словам Павела, он сделал из этой атаки свое заключение.

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Об этом президент Чехии сказал во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве, 21 марта. Он подчеркнул, что нужно быть очень осторожным по поводу любого условия в договоренностях с РФ.

По словам Петера Павела, ему просто повезло выехать из Одессы за 20 мин до ударов по городу российскими оккупантами.

"Мы уехали из города где-то за 20 минут до начала сильных взрывов. Это было не из-за инцидента – мы были там запланированный период времени, и это просто так совпало", – отметил он.

По словам президента Чехии, он вынес из этой атаки свое заключение по России. Павел подчеркнул, что нужно быть действительно очень циничным, заявляя о готовности к мирным переговорам или любым переговорам о прекращении огня, и в то время запускать массированную атаку по гражданской инфраструктуре.

Президент Чехии отметил, что вести переговоры с такой стороной очень сложно.

"Очень тяжело работать с такой стороной переговоров, и я думаю, что нам нужно обратить внимание на эти события, чтобы продемонстрировать, как Россия переходит к мирным переговорам. И за это должна быть ответственность. Нам нужно быть очень осторожными по поводу любого будущего условия", – подытожил Павел.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные преступники вечером 20 марта запустили на Одессу три группы "Шахедов". В результате вражеских ударов в огне оказались гражданская инфраструктура, торговые объекты, автомобили. Из-за действий агрессора пострадали по меньшей мере три человека, а в области захватчики попали в детский лагерь.

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