Надежный сосед и партнер или новая 'Венгрия Орбана': чего ждать от полной перезагрузки власти в Румынии

В Румынии стартует избирательная феерия – сегодня, 24 ноября, страна примет участие в первом туре президентских выборов. Два кандидата, которые получат наибольшее количество голосов, выйдут во второй тур, который состоится 8 декабря. Между этими событиями, а именно 1 декабря, пройдут парламентские выборы, которые определят, какая партия или партии возглавят правительство Румынии на ближайшие четыре года.

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Результаты выборов достаточно важны из-за стратегической близости к Украине, они могут удержать Румынию на ее преимущественно проевропейском, центристском пути или склонить ее к большей политике сопротивления официальному Брюсселю, вроде Венгрии или Словакии.

Выборы могут определить, будет ли Румыния продолжать поддерживать Украину в борьбе с Россией, будет ли поддерживать прекращение огня вроде позиций Орбана и Фицо.

О том, чего ждать от выборов в Румынии – в материале OBOZ.UA.

Президентские выборы – интрига сохраняется

Лидер президентской гонки в Румынии, если верить социологическим прогнозам, очевиден – кандидата от социал-демократов, действующий премьер-министр – Марчел Чолаку, решительно поддерживающий Украину, ее членство в ЕС и НАТО. Главная интрига – кандидат, занявший второе место, что может повлиять на политическую жизнь страны сильнее, чем сам победитель.

На выход во второй тур претендуют сразу несколько кандидатов. Среди них представитель Национал-либеральной партии Николае Чуке, лидер ультраправой партии AUR Джордже Симион и кандидат от правоцентристской партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, а также бывший заместитель генерального секретаря НАТО Мирчи Джоане, баллотирующийся как независимый депутат.

Большинство из этих кандидатов в дебатах, состоявшихся накануне первого тура, поддержали план новоизбранного президента США Дональда Трампа по мирным переговорам в Украине, заявив, что они не верят, что возможно достичь мира, если страна не уступит Россию часть территории.

"Очевидно, что у Украины нет ресурсов, чтобы вернуть все потерянные территории. Крым почти невозможно вернуть, а Донбасс уже обрусен", – заявил Мирча Джоане.

Елена Ласкони, единственная кандидатка из тех, кто имеет шансы на второй тур, открыто выступает против отказа Украины от потери территорий, заявив, что это вдохновит диктатора России Владимира Путина. Риторика Ласкони направлена на усиление позиций ЕС, НАТО и поддержку Украины.

"Если Украина уступит территорию, Путин не остановится", – сказала она. "Мы должны помочь Украине выиграть эту войну".

На сегодняшний день сложилась довольно интересная ситуация, если во второй тур выходит пара Чолаку-Симион, то интриги не будет вообще, выигрывает действующий премьер. Если во второй тур пройдет какой-то другой кандидат, или Джоане, или Чуке, или Ласкони, тогда интрига сохраняется, ведь у Чолака далеко не безупречная репутация, и найдется немало избирателей, которые будут голосовать за альтернативного кандидата, конечно, если им будет не скандальный Симион .

Опасная игра премьера

Хотя по опросам лидерство Чолаку не подвергается сомнению, но так было не всю предвыборную кампанию. В начале года у Румынии был другой лидер на выборах президента – Мирча Джоане, значительно опережавший всех конкурентов. После чего против него началась достаточно мощная кампания противодействия, что значительно отразилось на его рейтинге. Хотя и сам экс-заместитель генсека НАТО дал повод избирателям изменить свое мнение. Так, Джоан был замечен в ресторане в компании неоднозначных фигур румынского политикума. Участники ужина возразили, что во время встречи вели какие-то политические переговоры, отметив, что разговор был дружественным и о "спорте", но румынское общество не поверило.

Почему началась такая кампания против Джоан? Это сознательная стратегия премьер-министра Румынии – Чолаку, понявшего, что Джоане может его победить. Поэтому было решено просто не допустить реального конкурента во второй тур. При этом он начал подыгрывать очень неожиданным игрокам. Многие румынские эксперты предполагают, что Чолаку стал сознательно помогать ультраправому Симиону, который многими румынами воспринимается достаточно негативно, с тем чтобы именно он попал с ним во второй тур.

Подобную стратегию в свое время в Украине реализовывал Леонид Кучма, когда фактически затолкал одиозного лидера коммунистов Симоненко, чтобы он прошел во второй тур, где украинцы из двух зол выбрали меньшее – Кучму.

Таким же образом сейчас действует и Чолаку. Он убежден, что если одиозный Симион пройдет во второй тур, то все сознательные люди проголосуют за Чолаку, и он выиграет. Главный риск здесь состоит в том, что таким образом, не создавая препятствий для лидера ультраправых на президентских выборах, Чолаку одновременно не создает их и на парламентских, и соответственно результаты в парламенте для ультраправых из-за этого будут выше, чем могли бы быть, если бы с Симионом. вели политическую борьбу, а не подыгрывали ему.

Антиукраинские партии пройдут в парламент

На первый взгляд, парламентские выборы ничего опасного Украине не несут, ведь с высокой вероятностью большинство голосов заберут ныне провластные партии – социал-демократов (PSD), которая по опросам претендует на треть голосов и национал-либералов (PNL), которая планирует взять 20 процентов. Теперь с ними Украине относительно комфортно сотрудничать. Предполагается, что в парламент войдет блок политических сил Объединенный альянс правых и Союз спасения Румынии, имеющих проевропейские и проукраинские взгляды и партия венгров Румынии.

В то же время, открыто антиукраинские партии также будут присутствовать в румынском парламенте, значительно увеличив свои электоральные достижения. Так, поддержка антиукраинской партии "Альянс за объединение румын" (AUR) во главе с ультраправым политиком Георге Симионом довольно активно растет. Попав в румынский парламент в 2020 году впервые, когда мало кто ожидал значительного успеха ультраправых, уже на выборах в Европарламент в июне года AUR получила почти 15% поддержки, что снова значительно превысило прогнозы.

На нынешних парламентских выборах партия Симиона по соцопросам претендует уже на 18-22 процента голосов, но, как показывает практика, может получить больший результат, что станет большой проблемой для проевропейских партий страны.

Кто будет против Украины?

Несмотря на яркую историю коррупционных скандалов, Румыния долгое время считалась надежным союзником НАТО в Восточной Европе и страной, преимущественно играющей по правилам ЕС в этом регионе. Это выгодно отличает ее от других стран, таких как Венгрия, Словакия и Болгария, постоянно вызывающие опасения относительно верховенства закона и тяготения к России. Но есть опасения, что ситуация может измениться. Конечно, прежде всего, стоит обратить внимание на набирающего популярность лидера ультраправых – Георге Симиона. Он подыгрывает России и формирует свою повестку дня на антиукраинской, антинатовской и антиевропейской риторике. С начала полномасштабной войны РФ против Украины этот политик активно выступает против помощи Украине, распространяя кремлевские нарративы по войне и против вступления страны в ЕС и НАТО.

После 24 февраля 2022 г. Симион активно лоббировал прекращение транзита украинского зерна через румынские порты, требовал остановить поддержку Украины и Молдовы и убеждал, что санкции против России нужно отменить.

Набирающий популярность и уверенность Симион пообещал занять более жесткую позицию по отношению к ЕС и защищать национальные интересы Румынии, даже если это означает отказ от законов Евросоюза. В случае избрания президентом этот политик также пообещал приостановить военную помощь Украине и поддержать мирное соглашение, заключенное при посредничестве Дональда Трампа, даже если это будет означать, что Украине нужно будет согласиться на территориальные уступки.

Еще один неприятный фактор для Украины – в парламент Румынии скорее всего попадет и скандальная антисемитская, пророссийская политика Диана Шошоаке, с отколовшейся от AUR партией SOS, которая в июне этого года неожиданно добыла два места в Европейском парламенте. Эта политсила также известна тем, что выступает против поддержки Украины, а ее лидер – тем, что регулярно и без всякого стыда посещает российское посольство в Бухаресте. Хотя Конституционный суд Румынии снял ее с выборов президента, но в парламенте она больше всего будет.

В свое время именно Диана Шошоаке подала законопроект, предлагающий расторгнуть договор о добрососедстве и сотрудничестве Румынии и Украины. Она призвала "присоединить исторические территории". Речь идет о Северной Буковине, Герце, Буджаке (Кагул, Болград, Измаил), историческом Марамуреше и острове Змеином. Она заявила, что Румыния "должна восстановить культурную идентичность, традиции, обычаи и религию населения". При этом она просит "учесть" помощь Бухаресту Украине в войне и "отдать территорию".

Пока не понятно обойдет ли Румыния политическую турбулентность

Самые высокие показатели на парламентских выборах имеют две политические силы – социал-демократы и национал-либералы, которые сейчас являются правящей коалицией так сказать заклятых друзей, потому что долгое время эти две политические силы были основными конкурентами, они спорили между собой постоянно и постоянно конкурировали . И только в последнюю каденцию смогли договориться на ротационной основе. Сначала был премьер от партии национал-либералов, затем им стал премьер от партии социал-демократов и собственно последние годы в таком формате правительство и существовало. Из других представляющих интерес политических сил это Союз спасения Румынии, еще одна политическая сила, относительно молодая, которая в свое время тоже была в правительственной коалиции, но покинула ее, – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил эксперт Совета внешней политики " Украинская призма" Сергей Герасимчук.

По мнению эксперта, опасность для Украины представляют AUR и SOS, возглавляемые соответственно Симионом и Шошоаке. Диана Шошааке на самом деле не является каким-то достаточно сильным политиком, потому что, несмотря на то, что она в политике давно, сама она откололась когда-то от AUR, ее прогнали за чрезмерную радикальность, тогда она создала свою политическую силу, но это не помешало ей войти даже в Европарламент. , хотя и не без скандалов

"Что касается Симиона, то он отмечается пророссийскими заявлениями. Беспокойство вызывает и то, что представители его политической силы начали эксплуатировать тематику Великой Румынии, а это, напомню, те территории, которые сейчас принадлежат Украине, принадлежащие Республике Молдова, так вот, мол, без этих земель, без объединения Румыния никогда не станет полноценным государством", – говорит Сергей Герасимчук.

В общем, если говорить о парламентских выборах, то, по мнению Герасимчука, плохой новостью является то, что непонятно, каким же будет конечный альянс. То есть, условно говоря, Украину вполне удовлетворил бы, если бы этот альянс состоял из четырех политических сил – социал-демократов и национал-либералов, а также венгров Румынии и, собственно, Союз спасения Румынии. Но пока не понятно, произойдет ли это. Хорошая новость состоит в том, что пока никто из мейнстримных политических сил не готов работать с ультраправыми, пророссийскими партиями.

"С точки зрения стабильности Румынии очевидно, что именно широкая коалиция является идеальным вариантом. Но пока не ясно, что будет превалировать – политический эгоизм национального масштаба или все же понимание ситуации, что если Румыния сейчас попадет в зону политической турбулентности, то у нее будут проблемы. Проблемы на пути полноценного включения в Шенгенскую зону, потому что Румыния сейчас присоединилась к ней после многих лет переговоров, но только при авиационном сообщении, на сухопутном сообщении страна еще не является полноценным членом Шенгенской зоны. Так же возникнет вопрос присоединения к Еврозоне", – отметил Сергей Герасимчук.