Надежда Савченко призвала проверить деятельность Безуглой на предмет госизмены и привела примеры 'подрывной' работы

Украинская военнослужащая, народная депутат Украины 8-го созыва Надежда Савченко заявила, что обратился в Государственное бюро расследований и Службу безопасности относительно деятельности нардепки Марьяны Безуглой. Она призвала правоохранителей проверить Безуглу на предмет государственной измены и разглашения государственной тайны.

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Об этом Савченко рассказала на официальной странице Facebook в среду, 13 ноября. Она сообщила, что это ее ответ Безуглой, которая недавно обвинила военную в отдании приказа об отступлении, якобы повлекшем наступление россиян на Покровск.

"Ответ офицера Вооруженных сил Украины, Героя Украины Надежды Савченко нардепке Марьяне Безуглой: займитесь депутатской работой. Не мешайте военным защищать Украину!" – написала Савченко.

Она также опубликовала фото рапорта, в котором говорится о написании соответствующего заявления.

Как известно, 8 ноября Безуглая заявила, что Надежда Савченко является "командиром роты в одной из бригад ТрО" и якобы "ее самовольный и неожиданный приказ на отступление подразделения повлек за собой "эффект домино" прорыва в Очеретино".

Это в свою очередь запустило каскадные процессы формирования наступления РФ на Покровск, утверждает Безуглая.

Нардепка также прикрепила к своему посту фото якобы Савченко в военной форме и с рациями, однако в комментариях указали, что снимок очень похож на обработанный в "фотошопе".

"Обратите внимание на рацию, которую использует Савченко, – это именно тот вариант, который легко прослушивается россиянами. Прошу СБУ обратить внимание и подробно исследовать деятельность Савченко в ВСУ", – заявила Безуглая.

Как сообщал OBOZ.UA, нардепка Марьяна Безуглая почти ежедневно попадает в скандалы из-за своих публикаций в соцсетях. Недавно она пообещала присоединиться к флешмобу "похотливый понедельник", надеясь "накрутить" подписчиков, однако в комментариях призвали ее заняться своей работой.

Кроме того, Безуглую обвинили в пиаре на гибели украинских военных, дискредитации армии, поймали на лжи и предложили лично присоединиться к ВСУ.

В октябре депутат Безуглую захейтила толпа, когда она вышла пообщаться с гражданами. Люди встретили Марьяну криками "Позор!" и призвали сложить мандат.