Безуглая решила 'накрутить' подписчиков, обещая фото на 'похотливый понедельник': ее поставили на место

Народная депутат Марьяна Безуглая пообещала присоединиться к, вероятно, флешмобу "похотливый понедельник", если в соцсети X к этой дате у нее наберется 10 тыс. подписчиков. В комментариях же ей предложили заняться более важными делами, в частности ее депутатской работой.

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"Если нас будет до понедельника 10 тыс., присоединюсь", – написала Безуглая. Пользователи расценили ее слова как обещание присоединиться к флешмобу "похотливый понедельник", по правилам которого в соцсети Х делятся откровенными фото.

Поэтому сообщение нардепки собрало немало комментариев. Некоторые призывали Марьяну воздержаться от участия в таком флешмобе, а некоторые откровенно высмеяли инициативу народной избранницы.

"Следующий шаг – фанфик о вас и Сырском", "Знаем вас, депутатов. Никогда не выполняете обещаний", "Не стоит так буквально воспринимать тезис "быть ближе к народу", "Давайте у вас будет 10к при условии, что вы не присоединитесь", "Помилуйте, нет", "Госпожа депутат. Идите в то место, которое хотите показать", – пишут комментаторы.

Другие предложили Безуглой заняться ее прямыми обязанностями – вместо развлечений в соцсетях уделить внимание работе народного депутата:

"А вам, я смотрю, больше заняться нечем? Вы бы может не о подписках и похотях думали, а что-то может полезное сделали? Например, свою работу. Или у вас работа "говорящая голова" (в основном говорящая х***ю"," Марьяна, вы лучше какой-нибудь законопроект хороший напишите, а не ватрушкой в "Твиттере" торгуйте", "Да с*ка, у меня были хоть какие-то надежды на адекватность Верховной Рады. Даже Ляшко был смешной и веселый, а не все это".

По состоянию на 7 ноября у Безуглой все же набралося 10 тыс. подписчиком в X.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Безуглу обвинили в пиаре на гибели украинских защитников. Ей также напомнили, что она лично добивалась отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, хотя теперь "упорно" критикует его преемника Александра Сырского.

А в Воздушных силах ВСУ поймали Безуглую на лжи и упрекнули в провале мобилизации и мотивации военных, ведь она была активной членом профильного комитета Рады.

Кроме того, в ВСУ предложили Безуглой, критикующей в последнее время военное командование в переводе военных и медиков с тыла на передовую, лично присоединиться к войску.

В прошлом месяце Безуглую захейтила толпа в Киеве, когда она вышла пообщаться с гражданами. Люди встретили депутатку криками "Позор!" и призвали сложить мандат.

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