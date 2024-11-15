Шольц уже пообщался с Путиным: СМИ узнали первые детали

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провел первый за два года телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Разговор продолжительностью в час состоялся по инициативе Шольца.

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Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung, факт разговора также подтвердило правительство Германии. Во время разговора Шольц призвал Путина вывести войска из Украины и готовиться к переговорам о мире.

По данным Sueddeutsche Zeitung, разговор состоялся сегодня, 15 ноября. Ему предшествовала длительная подготовка.

Между тем Tagesschau добавляет, что разговор Шольца с российским диктатором длился около часа.

Факт разговора между Шольцем и Путиным официально подтвердили в немецком правительстве. В заявлении, появившемся на правительственном сайте, отмечено, что в ходе разговора Шольц призвал Путина вывести войска из Украины, а Россию – "быть готовой к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира".

Помимо этого, отмечено в заявлении немецкого правительства, федеральный канцлер подчеркнул решимость Германии поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе против российской агрессии "столько, сколько потребуется".

Предварительно перед этим звонком Шольц поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, отмечается в сообщении. Запланирован также разговор между двумя политиками и после контакта Шольца и Путина.

В Кремле о разговоре пока не сообщали ничего.

О том, что именно война в Украине, а конкретнее – пути ее прекращения, была главной темой разговора Шольца и Путина, также писало издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее германский канцлер заявлял, что готов контактировать с Путиным ради прекращения войны в Украине. До сегодня в последний раз он разговаривал с российским диктатором 2 декабря 2022 года.

Напомним, о том, что Шольц намерен провести первые переговоры с Путиным после двухлетнего перерыва, стало известно 11 ноября. Отвечая на вопрос, когда такой разговор мог бы состояться, канцлер коротко ответил: "Скоро".

"Да, я решил поговорить с президентом России в нужное время. Но я ответственный политик, я не буду делать это один", – заявлял тогда Шольц.

Он также уточнял, что до того, как говорить с Путиным, хотел бы провести ряд других разговоров. В частности, все подробности он намеревался обсудить с украинской стороной.