Начало войны отодвинуло недоразумение между Украиной и Польшей, но давние проблемы пролезли. Интервью с польским международным экспертом Адамским

Отношения между Украиной и Польшей переживают не простые времена. Эйфория разносторонней помощи в начале полномасштабного вторжения со временем перешла в более прагматичное русло, что вылилось в ограничение транзита для украинской сельхозпродукции, переросшее практически в блокаду и антиукраинские действия польских фермеров и перевозчиков на границе. Украинцы не поняли таких шагов от соседей, подвергнув сомнению антироссийский союз, а поляки начали указывать на "неблагодарность украинцев за помощь, которую они оказали".

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Расширение ЕС будет одним из приоритетов председательства Польши в ЕС в 2025 году, а начало переговоров с Украиной о членстве в ЕС является положительным известием, говорит президент Польши Анджей Дуда. Однако есть и другие заявления от польских чиновников: если не решится вопрос экспорта украинского зерна и пока Украина не решит вопрос эксгумации останков жертв Волынской трагедии, Киеву "нет смысла мечтать о вступлении в ЕС".

Своими мыслями о том, что сегодня омрачает украинско-польский союз против российской агрессии, в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился вице-директор Центра Мирошевского, эксперт по вопросам польской внешней политики Лукаш Адамский.

– Ваше видение сегодняшних отношений между Польшей и Украиной, которые, если взять начало вторжения и на третий год войны, несколько трансформировались. Сегодня ситуация между нашими странами не безоблачная, что выливается даже в публичные ссоры чиновников обеих стран, взаимные претензии и обвинения. Неужели недоразумение настолько велико, что омрачает российскую угрозу?

– Недоразумения, конечно, есть, и они будут в дальнейшем, по крайней мере, некоторые из них. Начало полномасштабной войны только подвинуло в тень эти недоразумения, потому что у обеих сторон был огромный шок. У поляков российская агрессия по отношению к Украине вызвала волну невероятной солидарности.

Две трети в опросах заявляли, что они каким-то образом помогают украинцам, а в Украине, насколько помню, к августу 2022 года получалось, что более 80% украинцев имеют положительное мнение о поляках. То есть была такая волна сближения, очень положительных эмоций, солидарности и благодарности. Но такие чувства, эмоции, они не могут продолжаться не окончены. К сожалению, война продолжается до сих пор. Все устают. Я лично, много времени находясь в Украине, прекрасно понимаю эмоции украинцев. Но хочу сказать, что у Польши есть другие эмоции. К войне, к сожалению, многие привыкли. Есть убеждение, что война еще очень далека от того, чтобы нанести вред Польше. И вообще многие поляки уверены, что все закончится каким-то компромиссом.

Появились некоторые недоразумения на бытовом грунте между поляками и частью украинских мигрантов. До этого сработала российская дезинформация. И, наконец, эти существовавшие еще до войны польско-украинские недоразумения и о которых забыли на время из-за российской угрозы, они начали вновь проявляться.

Украинцы очень болезненно воспринимали, скажем, блокаду границ, забастовки перевозчиков, забастовки польских фермеров, что для поляков является, в принципе, довольно обычным явлением. Также украинцы были шокированы этим актом высыпания зерна, которое попадало в Польшу. И это существенно снизило уровень симпатии украинцев к полякам.

И в Польше такая же ситуация произошла. Во-первых, я бы сказал, сыграли роль определенные высказывания украинских политиков, включая президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о том, что в ситуации с зерном некоторые в Европе "помогают готовить сцену для московского актера". В Польше, конечно же, поняли этот намек и поляки очень хорошо это запомнили.

Затем это наиболее болезненная тема, запрет на проведение польским учреждениям поисковых и эксгумационных работ на Волыни. Пожалуй, только после недавнего визита министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, этот вопрос удалось частично начать решать. Но все же вы должны знать, что Польша в дальнейшем хочет помочь Украине.

Поляки в дальнейшем желают победы украинцам в борьбе с российским агрессором, несмотря на проблемы двусторонних отношений.

– На сегодня есть два проблемных направления. Это вопрос украинского зерна, то есть экспорт через территорию Польши, а также проблема эксгумации жертв Волынской трагедии. Относительно исторического вопроса немного позже, а в отношении экономики – снова протесты польских фермеров, которые не так давно блокировали границу с Украиной, и хотя на сегодня прекратили свой протест, но только до 10 декабря. Опять же, проблемы, которые они высказывают, не затрагивают Украину, но именно мы можем снова пострадать.

– Я сразу скажу, что мне совершенно не нравятся такие акты протеста, как блокировка границы. Тем более, что эта граница является такой стратегической артерией для Украины, и именно эти протесты, которые сейчас должны состояться, они касаются протестов против планов заключить Европейским Союзом договор со странами Латинской Америки. Дело в том, что эти польские фермеры боятся того, что после этого договора, который будет облегчать торговлю южноамериканской агропродукцией, они не будут способны выдержать конкуренцию со стороны фермеров из Южной Америки. В конце концов, и не только польские фермеры.

Почему же именно украинская граница? Единственная причина такова, они поняли, что это определенный инструмент действенного давления на правительство, которое будет реагировать, ведь понимает важность возникновения проблем для Украины из-за блокирования границы.

– Польские власти будут реагировать на это все?

– Да, будет. Беда в том, что, и это, к сожалению, часто украинцы не понимают, хотя они не обязаны понимать эту польскую специфику, что в Польше эта традиция протестов очень древняя. И ни у одного правительства нет, в принципе, инструментов, чтобы вообще не допустить протесты по стране. Ибо каждый имеет такое законное право, если он подает соответствующее заявление в органы местного управления. Поэтому единственный путь, чтобы не допускать к этим блокадам на границе, это занести целую границу в перечень стратегической инфраструктуры. Правительство премьер-министра Польши Дуды размышляет над этим вопросом. Эти протесты вредят не только в Украине, но и Польше.

– В Украине считают, что причина блокирования границы связана с внутренней политикой Польши. В частности, в стране началась подготовка к президентским выборам. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министерша юстиции Ольга Стефанишина. То есть, определенные политические силы просто используют этот факт, чтобы получить какие-то дивиденды?

– Я начну с того, что нет в польской политике таких реально пророссийских деятелей. И даже эта партия, которая обычно считается пророссийской, Конфедерация, абсолютное большинство этой партии, это люди идейно привязаны к идеалам польского национализма.

Да, они могут быть, скажем, украиноскептическими, что играет на руку пророссийской позиции. В Польше есть определенная такая, я бы сказал, агентура, которая в частности активна в соцсетях, и она накручивает эти негативные настроения.

Будут ли президентские выборы иметь влияние, то мне кажется, что да. Каждые выборы в Польше затрагивают вопросы польско-украинских отношений. Потому что всегда такой соблазн ловить свои голоса также в электорате, который придерживается этого украинского скептицизма. И объективно это может признаваться даже некой пророссийской позицией, потому что ведет к ослаблению поддержки Украины. В то же время, я считаю, что в намерениях большинства тех людей это скорее просто защита, скажем, национальных интересов, а не обязательно симпатия к Кремлю.

– Теперь по вопросу Волынской трагедии. От всех польских чиновников в последнее время мы слышим только одно – Украина не вступит в ЕС, пока не урегулирует исторические проблемные вопросы, в частности, эксгумацию жертв Волынской трагедии.

"Пока с украинской стороны не будет уважения этих стандартов, Киев точно не станет частью европейской семьи", – говорит премьер Польши Туск.

На днях Украина подтвердила, что препятствий для проведения поисков и эксгумации тел жертвы Волынской трагедии на нашей территории нет, и эксгумация может начаться весной 2025 года. На ваш взгляд, это большой шаг для того, чтобы решить наконец этот болезненный вопрос, так чтобы результат устроил всех и успокоил, а мы вместе стали больше заботиться о проблемах сегодняшнего дня?

– Это большой шаг в правильном направлении. Без этого шага мне трудно было представить перспективы решения этого вопроса. Я хочу сказать, что оно будет решено только тогда, когда эти эксгумационные работы собственно начнутся.

Да, сейчас есть важное заявление со стороны министра иностранных дел Украины, что ни одного моратория для польских учреждений на выдачу разрешений для поисковых эксгумационных работ нет. И это очень важно, потому что в 2017 году именно такой мораторий был инициирован Украинским институтом национальной памяти. И с тех пор мы могли наблюдать за такой, может, не официальной, но фактической административной блокадой процесса эксгумации. Доходило до таких случаев, что, скажем, один польский фонд получил, как говорили тогда, на основе исключения разрешение на проведение поисковых работ. И они нашли кости убитых поляков и почти год ждали разрешения эксгумировать эти кости.

Поэтому я считаю это заявление очень важным. Это, я бы сказал, проявление понимания украинской дипломатии, что дело для поляков очень важно. Зато я не хочу ставить точки, увидим, что будет дальше в этом направлении.

– То есть вы видите в таких сдвигах, которые есть с украинской стороны, что мы сможем решить этот вопрос?

– Если начнутся работы, то мне кажется не только я, как представитель части польской элиты, которая очень проукраинская, но вообще каждый поляк поймет, что, наверное, есть другие исторические проблемы с Украиной, которые еще предстоит решать, но проблем эксгумации нет. Поймите, ничего так сильно не раздражало поляков, как информация, что немцы могут похоронить солдат Вермахта, даже во время войны, которые похоронены в Украине и были там как агрессоры, а польские крестьяне, трагически погибшие на Волыни и в Галичине, большинство из них , по крайней мере, лежат где-нибудь в полях или в каких-то рвах, не похоронены, и этому препятствует Украина.

Это очень возмущало польское общество. Теперь же независимо от того, что определенные проблемы еще есть, эта важнейшая проблема может быть снята с повестки дня и должны просто подождать до весны следующего года. Я здесь такой умеренный оптимист.