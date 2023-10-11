Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС: Порошенко дал прогноз, каким будет решение Еврокомиссии 8 ноября

Находящийся в Брюсселе Петр Порошенко заявил, что ожидает положительного решения Европейской Комиссии 8 ноября. По его прогнозам, Еврокомиссия даст рекомендации начать предвступительные переговоры с Украиной.

Об этом Порошенко сказал в интервью журналистам.

"Сейчас Брюссель – очень важное место для будущего Украины. И именно поэтому наша команда два дня напряженно работала в Брюсселе, имея главную цель, чтобы 8 ноября Европейская Комиссия проголосовала за принятие решения о начале предвступительных переговоров Украины для вступления в ЕС. Это были встречи с Еврокомиссарами, с вице-президентом Еврокомиссии, с европейскими парламентариями, с докладчиками по Украине, с Группой друзей Украины. Мне кажется, что 8 числа Европейская Комиссия примет решение о начале предвступительных переговоров", – поделился впечатлениями Порошенко.

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"Это решение непростое, оно накладывает огромную ответственность на Украину, но это открывает для нас большие возможности. Это де-факто признание заслуг не украинских политиков, а украинских воинов и украинского народа. И я буду делать все от меня зависящее, чтобы мы выполнили свое домашнее задание перед 8 ноября и до начала декабря - чтобы и Европейский Совет на уровне лидеров государств и правительств поддержал эти предложения Европейской Комиссии, и чтобы мы начали наконец переговоры", - подчеркнул пятый Президент.

Он также призвал воздержаться от нереальных обещаний, что через год-два Украина будет членом ЕС.

"Это серьезная и напряженная работа. Мы должны защитить свою экономику, мы должны защитить те позиции, с которыми мы идем в ЕС. И украинские аграрии, и украинские промышленники, и украинские медиа должны быть защищены во время членства в Евросоюзе", – считает Порошенко. .

"Нам нужно работать по всему перечню критериев, это и права человека, и верховенство права, и демократия, и парламентский плюрализм, и защита людей, и защита экономики. Но мы должны сделать свою работу", – отметил Порошенко.

«Но чем отличается текущая ситуация? будущее членство. Я и моя команда для этого точно готовы делать все от нас зависящее", – сказал Петр Порошенко.