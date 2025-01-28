НАБУ зарегистрировало производство относительно Умерова по признакам злоупотребления властью
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило регистрацию производства по заявлению Центра противодействия коррупции (ГПК) относительно возможных действий министра обороны Рустема Умерова, которые могут подпадать под ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Об этом НАБУ сообщило в ответ на запрос агентства Интерфакс-Украина во вторник, 28 января.
"27.01.2025 в Национальное бюро поступило заявление ГО Центр противодействия коррупции по поводу возможных противоправных действий Министра обороны Украины, в частности возможного совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. По результатам рассмотрения заявления принято решение в порядке статьи 214 УПК Украины о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по уголовному производству от 27.01.2025 с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 364 УК Украины", - говорится в сообщении ведомства.
В НАБУ также подчеркнули, что не могут разглашать детали дела, включая обстоятельства, которые стали основанием для открытия производства, и имеет ли Умеров процессуальный статус по этому делу.
25 января Центр противодействия коррупции (ЦПК) сообщил, что подал заявление в НАБУ о злоупотреблении министром обороны Рустемом Умеровым служебным положением.