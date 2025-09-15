Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло резонансное уголовное производство в отношении компании "Термал Вижн Текнолоджис", производителя тепловизионных прицелов и монокуляров под брендом Archer.

Расследование было начато в октябре 2023 года якобы на основании материалов финансового мониторинга одной из стран ЕС. Тогда детективы НАБУ провели обыски и проверяли возможную растрату 1,5 миллиарда гривен государственных средств. Ситуация приобрела значительный общественный резонанс и даже обсуждалась на закрытом заседании Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины.

Отметим, что с самого начала данного производства NAUDI отмечала абсурдность выдвинутых обвинений. Немотивированное преследование украинского ОПК со стороны правоохранителей, на фоне пассивности в расследовании возможных сделок на закупках ВВТ, ослабляет обороноспособность нашей страны. Институты государства, правоохранительные органы, ОПК и общество должны работать над одной целью - отражением агрессии РФ.

NAUDI подчеркивает, что закрытие производства подтверждает законность действий украинских производителей. Надеемся, что это станет уроком для украинской правоохранительной системы и приведет к концентрации усилий на тех действиях, которые ослабляют нашу безопасность и оборону.