На Западе не хотят это воспринимать: Мельник не исключил военной провокации России против стран НАТО

Неспособность России достичь ощутимых успехов в войне против Украины не уменьшает угрозу для Запада, а наоборот может подтолкнуть Кремль к новым рискованным шагам. Одним из таких сценариев может стать провокация против страны НАТО с расчетом на сокращение военной помощи Киеву и переориентацию ресурсов Альянса на внутреннюю оборону.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. Западные союзники все чаще признают реальность российской угрозы.

В последнее время в НАТО заметно изменились оценки рисков, связанных с Россией. Военные Альянса уже признают, что пока не готовы к масштабному прямому столкновению с РФ, а также пересматривают подходы к планированию обороны.

В то же время среди натовских экспертов преобладает мнение, что Россия не способна открыть еще один фронт, пока продолжается война против Украины.

По словам эксперта, отсутствие значительных успехов на украинском фронте может подтолкнуть Кремль к попытке создать новый кризис за пределами Украины. Речь идет не о масштабной войне, а о локальной атаке или серьезной провокации против отдельного государства НАТО.

Потенциальными целями могут стать Польша или страны Балтии. В Москве могут рассчитывать, что после такого инцидента часть западных правительств начнет требовать направления большего количества систем ПВО, финансовых ресурсов и военных возможностей на защиту собственной территории.

Ощущается рост количества опасных инцидентов с участием России вблизи границ НАТО. Даже если большинство таких случаев не являются преднамеренными атаками, риск большого кризиса с человеческими жертвами постоянно растет.

Один серьезный инцидент может заставить правительства стран Альянса реагировать жестче из-за общественного давления и необходимости гарантировать безопасность собственных граждан.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в НАТО все чаще признают реальность угрозы со стороны России и собственную неготовность к масштабному прямому военному конфликту с ней. Такая оценка может стать толчком для принятия политических и военных решений, направленных на усиление обороноспособности Альянса.

