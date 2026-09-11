"На терроризм должен быть ответ": Зеленский в годовщину 11 сентября

В годовщину терактов 11 сентября 2001 года президент Украины Владимир Зеленский почтил память почти трех тысяч человек, погибших в результате указанных атак террористов в Соединенных Штатах Америки. В своем обращении глава украинского государства упомянул полицейских, пожарных и гражданских лиц, которые ценой собственной жизни пытались спасти других.

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Среди жертв были и граждане Украины. Однако украинский лидер отреагировал на 25-ю годовщину терактов в США не из-за этого – в первую очередь Владимир Зеленский призвал весь мир противостоять терроризму.

Что сказал президент

Эта трагедия изменила мировую систему безопасности. Президент Украины напомнил, почему международное единство остается необходимым перед лицом террора.

"Двадцать пять лет назад 11 сентября был нанесен страшный удар по людям. Погибло около трёх тысяч человек из 90 стран мира, в том числе украинцы. Честь всем героям, которые тогда делали все, чтобы спасти жизни других. Выражаем почтение, уважение и соболезнования", – отметил Владимир Зеленский

Он подчеркнул, что после этого нападения "НАТО продемонстрировало единство и силу", применив пятую статью Вашингтонского договора о коллективной обороне.

Государства, стремящиеся сохранить свои права, свободы и ценности, должны совместно противостоять террористическим угрозам, отметил Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что зло не может оставаться безнаказанным.

"На любого врага и террориста, если люди хотят сохранить свою цивилизацию, свой выбор, права, свободы и ценности, должен быть ответ. Зло должно быть наказано", – подчеркнул украинский лидер.

Теракты 11 сентября в США

Напомним: 11 сентября 2001 года террористы из группировки "Аль-Каида" совершили масштабный теракт, направив пассажирские самолеты на американские небоскребы в Нью-Йорке. Всего террористы угнали четыре самолета, которыми и нанесли удар по зданиям.

В частности, были атакованы оба небоскреба Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Также один самолет был направлен на здание Пентагона.

Как сообщал OBOZ.UA, огромное количество погибших сделало трагедию 11 сентября самым масштабным террористическим актом в истории.

2606 погибших – это число погибших в башнях Всемирного торгового центра и на улицах рядом с ними. Еще 125 человек стали жертвами атаки одного из самолетов на здание Пентагона.

Также учитываются и жертвы террористов на борту четырех захваченных авиалайнеров – там находилось 265 человек, включая экипажи самолётов.

Таким образом, всего этот теракт унес жизни 2977 человек.

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