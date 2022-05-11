На судьбу первого президента выпали бурные для нашей страны времена, – Кличко о Леониде Кравчуке

На долю первого Президента Украины Леонида Кравчука выпали бурные для нашей страны времена, непростые и исторические решения, становление украинской независимости. Ему были присущи талант, сильный характер и знание – вещи, которые делают человека лидером.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

Сегодня не стало первого Президента независимой Украины Леонида Кравчука. Он говорил, что лидером делают три вещи: талант, сильный характер и знания. Все это было присуще Леониду Макаровичу, вошедшему в историю нашего суверенного государства как первый его законно избранный лидер. На его долю выпали бурные для нашей страны времена, непростые и исторические решения, становление украинской независимости", – подчеркнул Кличко.

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Мэр Киева подчеркнул, что за свою независимость и свободу страна сражается и сегодня. В ужасной войне против русского захватчика, желающего восстановить империю.

"Да мы сохраним суверенитет и свободу, которые получили более 30 лет назад! Мы не отступим и победим! Благодарю Вас, Леонида Макаровича, за любовь к Украине, за Вашу мудрость и смелость. Светлая Вам память, господин Президент…", – написал Виталий Кличко.

Мэр Киева выразил искренние соболезнования родным и близким Леонида Кравчука.