На странице генконсульства РФ в Эдинбурге появился пост в поддержку Украины: объяснили взломом

На странице Генерального консульства России в Эдинбурге (Великобритания) в Instagram появился пост в поддержку Украины. От имени генерального консула Яковлева А.И. было сказано, что он категорически осуждает войну РФ против нашей страны (в посте ее назвали "военной спецоперацией").

Было также сказано, что консул "всесторонне поддерживает любую помощь Вооруженным силам Украины от стран Евросоюза". Автор поста подчеркнул, что Украина – это суверенное, независимое государство.

Текст сопровождался кадром из клипа с перепевкой песни группы "Скрябин" "Місця щасливих людей".

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Однако на данный момент этот пост уже удален, а сама страница Генконсульства РФ в Эдинбурге закрыта.

Посольство России в Великобритании поспешило объяснить, что упомянутый аккаунт был взломан. Отмечается, что Генконсульство "находится в процессе решения этого вопроса".

Российские пропагандистские СМИ также написали, что генконсул Яковлев "подобных заявлений не делал".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский Сбербанк обнаруживает сборщиков средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и направляет в Росфинмониторинг информацию о переводах, возможное назначение которых – пожертвования для военных целей. Для этого сотрудники банка мониторят соцсети россиян, а также используют информацию от третьих лиц.