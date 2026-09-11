"На собственной шкуре почувствует": Буданов сделал заявление о новых ударах по России

Украина продолжит наносить удары по России, если Кремль не прекратит войну и террор в отношении мирных жителей. Украинские ответные атаки будут становиться все более глубокими, а их боевая мощь будет расти.

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Об этом в интервью латвийскому телеканалу LTV заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов. Он подчеркнул, что страна-агрессор еще сильнее ощутит последствия войны на своей территории.

Украина не отступит от защиты своей территории

Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина не является инициатором этой войны, а противостоит российской агрессии, которая продолжается с 2014 года и перешла в полномасштабную фазу в 2022-м. По его словам, Украина будет продолжать борьбу столько, сколько потребуется для защиты своего народа, территории и будущего.

Он отметил, что у России есть возможность прекратить боевые действия, тогда как Украина защищает свою землю и не может просто отказаться от нее.

Удары по РФ могут стать более мощными

Отдельно глава ОП прокомментировал перспективу усиления украинских ударов по территории РФ после недавней атаки дальнобойного дрона, который преодолел около 3000 км и достиг российской Арктики.

"Если Россия не прекратит боевые действия против нас, понятно, что она на собственной шкуре почувствует это ещё сильнее и болезненнее. Наши удары будут становиться всё более глубокими и с большей боевой мощью", – заверил он.

Напомним, ранее Буданов заявил, что ожидает возобновления переговоров с Россией до конца сентября, однако не прогнозирует скорого прекращения огня. По его оценке, условия для прекращения боевых действий могут появиться только весной 2027 года.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 11 сентября Силы обороны нанесли удары по российскому Волгограду. Был поражен важный для государства-агрессора завод "Волгоградпромпроект". После попаданий украинских крылатых ракет FP-5 "Фламинго" там вспыхнул пожар.

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