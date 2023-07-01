На руководящий пост в Минобороны назначили участника российских ток-шоу, но после огласки отстранили. Фото

На руководящий пост в Министерство обороны Украины был назначен Руслан Рыгованов – участник пропагандистских ток-шоу на российском телевидении, которого также подозревают в "дерибане" национального парка "Голосеевский" в Киеве. После огласки информации о назначении Рыгованов был отстранен.

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Так, в среду, 28 июня, Рыгованов был назначен временно исполняющим обязанности директора Департамента ресурсного обеспечения Минобороны. И уже 1 июля на сайте ведомства было обнародовано заявление о его отстранении.

В Минобороны отметили, что отстранение произошло сразу после появления контраверсионной информации о Рыгованове, сейчас осуществляется внутренняя проверка отдельных обнародованных фактов.

В то же время киевский активист и военный Олег Симороз заявил, что Рыгованов, по его информации, содействовал "дерибану" НПП "Голосеевский", занимая должность начальника отдела рекреации и заместителя директора парка. Он якобы подписал ряд "рекреационных соглашений" с лицами, "захватившими часть нацпарка и существенно повредившими ее".

Активист отметил, что речь идет о "нелегальном кафе" на ул. Бударина, владелец которого – "должностный экс-милиционер" Анатолий Миколаец, и о веревочном парке в 89-м квартале Святошинского лесничества.

"И теперь этот коррупционер с пророссийским душком возглавил Департамент ресурсного обеспечения Министерства обороны Украины. Рыгованов должен быть не просто уволен – он должен быть немедленно арестован. Соучастие в российской пропаганде – это преступление против украинского народа, за которое должна наступать ответственность", – заявил Олег Симороз.

Что известно о Руслане Рыгованове

Руслан Ригованов родился 31 июля 1974 года в Горловке Донецкой области, сейчас ему 48 лет.

В 2019 году баллотировался в президенты как беспартийный самовыдвиженец и в Верховную Раду 9-го созыва по 207 округу (Черниговская область) также как беспартийный самовыдвиженец.

В 2015-2017 годах был помощником-консультантом на общественных началах народного депутата 8-го созыва Натальи Веселовой, которая также обвинила его в выступлениях на телевидении страны-агрессора. Из-за конфликта Рыгованов был уволен. "Я требовала от него сложить обязанности помощника, а он за это публично поливал меня грязью", – рассказывала Веселова.

Сам Рыгованов пока не комментировал свое назначение и отстранение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анатолий Миколаец захватил часть земли в Национальном парке "Голосеевский" и построил там ресторан. Ранее он возглавлял милицию Святошинского района, был замом начальника налоговой милиции этого же района. Также к схеме причастны его сын и дочь.

В апреле Святошинский районный суд начал рассматривать дело о незаконной застройке парка. Прокуратура требует снести постройки и вернуть громаде Киева земельный участок площадью 0,10 га. Виновному грозит три года ограничения свободы.

Подробнее о деле читайте в нашем материале.