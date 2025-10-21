"На поле боя пришли новые технологии": Залужный указал на большой вызов для Европы

На фоне роста российской агрессии, которая в виде гибридной войны распространяется далеко за пределы Украины, Европа стоит перед испытанием, которое определит ее реальную готовность к самозащите. Уже сегодня главным вызовом для европейских государств становится сочетание политической воли, технологического развития и оборонной промышленности.

Такое мнение высказал бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный в статье для польского аналитического центра безопасности "Институт Восточного Фланга". Он отметил, что на европейском уровне пока создан только один программный документ в сфере безопасности – это "Совместная Белая книга по вопросам европейской обороны – Готовность 2030".

Европе нужно готовиться

В документе впервые отмечена необходимость стратегической автономии Европы в условиях растущей конкуренции с США, определен план действий и предложен ряд мероприятий, в частности в направлении развития европейской оборонной промышленности. Вместе с тем, Залужный отметил, что анализ "Белой книги" свидетельствует, что запланированного финансирования недостаточно для реализации задекларированных целей. А для достижения настоящей оборонной самостоятельности Европе все еще не хватает и политической решимости, и времени.

В то же время в сфере производства вооружений существует значительный потенциал для развития. Согласно отчету Драги, более 60% оборонных закупок в Европе сейчас осуществляются в США. Такая ситуация требует изменений, ведь раздробленная между странами военно-промышленная база ЕС требует времени и политической решимости для масштабирования.

Несмотря на задекларированную в "Белой книге" цель, а именно подготовку Евросоюза к сдерживанию внешней вооруженной агрессии и обладание полным спектром военных возможностей, остается открытым вопрос, кто именно будет отвечать за реализацию совместных проектов, развитие объединенных возможностей и управление ими во время возможных совместных операций или контроля воздушного пространства за пределами НАТО.

"На поле боя пришли новые технологии, овладение которыми требует не только замены вооружения, но и кардинальной замены стратегии, доктрины и подготовки. Война стала гибридной. Она ведется с абсолютной жестокостью как на линии боевых действий, так и внутри страны, используя все, в том числе и информационные возможности самого государства", – подчеркнул Залужный.

Он добавил, что, вероятно, ЕС постепенно будет увеличивать долю собственного вооружения, сосредотачиваясь на расширении производственных мощностей, в том числе через совместные программы с Украиной. В то же время формирование новой европейской системы безопасности до 2030 года не рассматривается как приоритетная задача.

Если эта цель и остается в планах, то в основном в декларативной форме, с фокусом на модернизации национальных армий государств-членов.

Таким образом, Евросоюз продолжает ориентироваться на сохранение нынешнего формата обеспечения безопасности, пытаясь удержать стратегическое внимание США. Украина при этом не рассматривается как полноценный участник будущей европейской архитектуры безопасности. Ее роль ограничивается использованием боевого опыта и поддержкой в войне с Россией в рамках политики сдерживания конфликта.

