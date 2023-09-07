К власти в Словакии рвется большой поклонник Кремля и Путина: какие угрозы ждут Украину

После начала полномасштабного вторжения России Словакия сразу же отозвалась на призыв о помощи Украине в борьбе против агрессора. Страна с пятимиллионным населением обеспечила Украину практически всем, что могла предоставить. Лишь один факт, показывающий отношение к вопросу поставки вооружения нашей стране – Словакия первой из блока НАТО отправила украинцам истребители. А еще были боеприпасы, бронетехника и ракетные системы С-300. Также словацкие власти поддержали все санкции против России и приняли сотни тысяч украинских беженцев.

Видео дня

Похоже, что после 30 сентября, когда в стране состоятся досрочные парламентские выборы, страна может кардинально изменить свой политический курс относительно поддержки Украины в войне против России и по примеру Венгрии станет еще одним прокремлевским центром в Европейском Союзе.

OBOZREVATEL разбирался в том, может ли Украина потерять своего союзника в ЕС и НАТО и какие последствия будет иметь победа пропутинского политика в соседней Словакии.

Кто такой Роберт Фицо

У Фицо, который уже занимал должность премьера в словацком правительстве в 2006–2010 и 2012–2018 годах – есть весь "джентльменский набор", который любит Кремль. Политик, часто придерживающийся крайне правых консервативных взглядов, известен антизападными высказываниями и поддержкой действий Москвы.

Оппоненты обвиняли его в строительстве мафиозных структур в государственных органах власти. В должности главы правительства призвал ЕС снять санкции с России, которые были наложены из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, а виновниками начала войны в 2014 году называл "украинских фашистов" и сравнивал силы НАТО с вермахтом.

Фицо позиционирует себя сторонником "нелиберальной демократии", которую строит в Венгрии Виктор Орбан, также положительно отзывающийся о Путине и регулярно блокирующий военную и финансовую ЕС для Украины.

В свое время убрать пропутинского политика от власти в Словакии удалось только из-за протестов, возникших в 2018 году из-за убийства местного журналиста-расследователя и его жены. Ян Куцяк изучал коррупцию, связанную с правительством Фицо, субсидиями ЕС и итальянской мафией. 21 февраля 2018 года его вместе с невестой застрелили наемные убийцы. В ходе крупнейших в стране демонстраций со времен революции, свергшей коммунизм в 1989 году, десятки тысяч словаков вышли на улицы и заставили Фицо и его министров подать в отставку.

В 2022 году Национальное уголовное агентство (НАКА) Словакии выдвинуло обвинение экс-премьеру в коррупционной деятельности. Утверждалось, что во время своего второго премьерского срока Фицо создал преступную группировку, использовавшую полицию и налоговый департамент для атак на политических соперников. Однако и по сей день этот пророссийский политик находится на свободе, а не за решеткой и снова рвется к власти.

Выборы 30 сентября – чего ждать

По последним опросам, за партию политика Роберта Фицо Smer-SD ("Направление – социальная демократия") намерена голосовать 20% избирателей. У ее главного конкурента партии "Прогрессивная Словакия" – 16%, у партии "Голос - социальная демократия" – 12%.

Конечно, победителю выборов предстоит еще собрать коалицию, чтобы сформировать правительство, но это может не стать большим препятствием для Smer-SD. Например, партию "Голос - Социальная демократия", возглавляет экс-премьер Петер Пеллегрини, когда-то сам являвшийся членом партии Фицо и считавшийся его единомышленником. В отношении этих политиков несколько изменилось после коррупционных скандалов, в которых был замешан Фицо. И все же будет неудивительным сотрудничество этих двух политических сил.

Что касается Пеллегрини, то он очень осторожен в высказывании о войне, развязавшей Россию. Не так давно политик заявил, что: "Украина должна быть поддержана, потому что ее территориальная целостность была нарушена. Но мы всегда говорили: если правительство хочет помочь Украине, оно должно дважды помочь словацкому народу". Скажем так, довольно шаткая позиция, которая может легко трансформироваться в отказ помощи нашей стране.

Отношение к российско-украинской войне

На сегодняшний день Роберт Фицо и представители его партии Smer-SD, называют российское полномасштабное вторжение в Украину – "войной Америки против России", которую невозможно выиграть, поскольку последняя является ядерным государством. Фицо активно выступает против предоставления правительством Словакии вооружения для защиты нашей страны и заявляет, что скоро в Европе сторонники Украины будут в меньшинстве, особенно если на следующих президентских выборах в США победит Дональд Трамп.

"Знаете, что говорят в Словакии? Кто там воюет – просто уличные хулиганы на задворках. Но они служат в армии и делают ужасающие вещи. Западные СМИ открыто говорят о том, что в рядах украинской армии есть "фашисты" и перед такими формированиями "расстилают красную дорожку", – заявил Фицо во время своего публичного выступления.

"Мы рассматриваем это как опосредованную войну Соединенных Штатов против России на украинской земле. Вопрос не в России и демократии. Речь идет о том, чтобы Россия защищала свою культурную, национальную идентичность от этой либеральной мании на Западе", – это уже цитата из интервью Guardian заместителя Роберта Фицо по партии – Любоша Блахи.

Ну что ж, приемлемые результаты на внеочередных выборах в Словакии Роберта Фицо и ультраправых партий могут привести к тому, что пропутинская коалиция в Европе грозит стать более существенной, а у ЕС и НАТО может появиться еще один противник Украины.

Что происходит в Словакии

В июне 2019 на президентских выборах сенсационно победила экологическая активистка и юрист Зузана Чапутова. Через несколько месяцев было избрано новое правительство, на которое словаки возлагали большие надежды. Однако началась пандемия, а вместе с ней и большие экономические проблемы.

За это время в Словакии сменилось четыре премьер-министра. Коалиции, сменявшие друг друга, пытаясь справиться с последствиями COVID-19, инфляцией, энергетическим кризисом и войной в Украине.

На сегодняшний день страна переживает довольно сложные политические времена. Правящая коалиция потеряла большинство в сентябре прошлого года, когда из нее вышла партия "Свобода и солидарность" (SaS). В декабре 2022 года парламент Словакии проголосовал за вотум недоверия действующему правительству. Президент Зузана Чапутова попросила премьер-министра Хегера оставаться в должности с ограниченными полномочиями. И все же правительство, потрясавшее многочисленные личные и коррупционные скандалы, окончательно развалилось. В мае этого года Хегер объявил о своей отставке, а Чапутова была вынуждена объявить досрочные парламентские выборы, которые пройдут 30 сентября 2023 года.

Победа пророссийских сил приведет к негативным последствиям для Украины

Будущие парламентские выборы в Словакии могут взорвать поддержку Украины, если к власти придут оппозиционные партии, – об этом уже предупредила Зузана Чапутова в интервью Politico.

Она добавила, что если "популистские партии" возглавят правительство осенью этого года, то внешняя политика Братиславы станет похожей на проводимую премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. "Словакия может пойти за Венгрией и стать проблемным ребенком Евросоюза", – заявила политик.

Чапутова подчеркнула, что Словакия была жестким союзником Украины. Однако, по ее словам, новое правительство может изменить мнение по этому вопросу, поскольку "воздействие России распространяется по всей Европе".

Как показывают опросы Globsec, в настоящее время только 40% словаков возлагают ответственность за войну в Украине в Россию, а 51% считают, что главную ответственность несут либо Украина, либо Запад. Этот показатель значительно отличается с той же Польшей – где 85% возлагают ответственность на Россию и Чехию – 71%.