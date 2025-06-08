На должность директора БЭБ могут назначить кандидата со связями с РФ – международники из комиссии не видят проблемы

Комиссия по отбору Директора БЭБ Украины продолжит конкурс и собеседования, несмотря на просьбу СБУ предоставить время для проверки трех кандидатов, которые могут иметь связи с РФ. Такое решение было принято на последнем заседании 8 июня.

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Накануне комиссия обратилась в СБУ с просьбой дополнительно проверить трех кандидатов, которые могут иметь связи с государством-агрессором. Членов комиссии попросили предоставить дополнительное время для проведения соответствующей проверки, но председатель комиссии Лаура Стефан отметила, что комиссия не имеет времени ждать ее результатов, поэтому собеседования должны продолжаться.

По результатам голосования трое иностранных членов комиссии поддержали позицию Стефан, тогда как представители от Украины выступили против продолжения конкурса до получения официального ответа СБУ относительно связей кандидатов с РФ.

По законодательству, в случае равного количества голосов, решение иностранных членов комиссии имеет преимущество, однако до вступления его в силу должно пройти 24 часа. В связи с этим комиссия отложила начало собеседований до понедельника.

Решение о продлении конкурса без продолжения проверки уже поддержал народный депутат Украины Ярослав Железняк, автор изменений в закон о преимуществе мнения международных экспертов над украинскими членами комиссии. Он настаивает на продолжении конкурса без проверки связей кандидатов с РФ.

Известный юрист и управляющий партнер адвокатского объединения "Право и защита" Олег Шрам отметил, что такие действия иностранцев в конкурсной комиссии наталкивают на мысль, что избрание директора БЭБ идет по заранее спланированному сценарию.

"Невероятно замечательная демонстрация отношения иностранных членов комиссии с преимущественным правом голоса к своим коллегам по комиссии и не только. Выглядит как "вижу цель – не вижу препятствий".

Так проголосуйте уже за назначение того Скомарова, или кого вы там определили из числа действующих работников НАБУ", – отметил А. Шрам.

Напомним, журналисты выяснили, что руководитель подразделения детективов НАБУ и кандидат на должность директора БЭБ Александр Скомаров скрыл российское гражданство отца, который имеет бизнес в "ЛНР". Кроме того, родная сестра Скомарова Алина Данченко сейчас проходит как подозреваемая по делу "короля контрабанды" Вадима Альперина. Работая руководителем департамента Государственной фискальной службы, она помогала Альперину "выгодно" растаможивать товары.