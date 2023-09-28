Мы ждем Gripen: Порошенко в Стокгольме обсудил поставки оружия и членство Украины в ЕС

–Находящийся с визитом в Швеции Петр Порошенко обсудил с руководством Риксдага и депутатами всех парламентских партий усиление поддержки Украины.

Швеция – очень важный партнер Украины, оказывающий всестороннюю поддержку: военную, гуманитарную и евроинтеграционную. Об этом Порошенко сказал в комментарии журналистам.

"Визит начался со встречи со спикером Риксдага Андреасом Норленом, шведского парламента, затем был расширен круг всего руководства парламента, включая заместителей спикера. Затем встречи продолжились в формате совместного заседания комитета иностранных дел и комитета по европейским делам, где были представлены все восемь шведских партий" "Это демонстрирует, что у Украины есть абсолютная поддержка в Швеции. Потому что более 92% шведов полностью и безоговорочно поддерживают Украину", – отметил Порошенко.

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Он напомнил, что Украина после 1939 года была первой страной, получившей с 2014 года оружие от Швеции.

"Я привез нашим шведским партнерам слова благодарности от украинских бойцов, потому что они встречали врага 24 февраля 2022 года со шведскими Carl Gustaf на плечи, отбивая российские танки. Наши артиллеристы очень счастливы, как они говорят, воевать лучшей в мире артиллерийской установкой точной, самой быстрострельной, самой мощной", – рассказал Порошенко.

"Сегодня у нас уже была возможность видеть шведские бронированные машины CV90. И я держу кулаки за то, чтобы в ближайшее время первыми в Украину поступили и JAS 39 Gripen – знаменитые шведские истребители, которые помогут нашему контрнаступлению, остановят российское доминирование в украинском. мы вас ждем, вас ждут наши бойцы", – говорит Петр Порошенко.

"Приятно было услышать, что мы уже начали, как шведы говорят, "знакомство", а мы говорим - тренировка пилотов наших Воздушных сил на этой позиции", – отмечает пятый Президент.

По словам Порошенко, на встречах также обсудили ужесточение санкций против России и финансовую поддержку Украины от шведских партнеров.

Во время встречи с Госсекретарем Министра иностранных дел Швеции Дианой Янсе, занимающейся вопросами международного сотрудничества и внешней торговли, Порошенко обсудил потребности Украины в целях послевоенного восстановления, гуманитарного разминирования и перестройки экономики по критериям Евросоюза.

"Отдельно подчеркнул важность сохранения доступа и транзита украинской агропромышленной продукции в Евросоюз в условиях морской блокады Украины со стороны агрессора", – сообщил пятый президент.

"Хочу подчеркнуть: нет никакой усталости от Украины. Мы договорились скоординировать усилия, потому что уже 2 октября в Киеве состоится заседание Комитета иностранных дел ЕС. И у нас будет много встреч с европейскими политиками для того, чтобы до конца года мы получили положительный результат в переговорах относительно начала вступления Украины в ЕС", – объяснил Петр Порошенко.

"Составляется программа реформ, и я хочу подчеркнуть, что "Европейская Солидарность" будет лидером, локомотивом, будет whatchdog для того, чтобы в определенные сроки провести все необходимые реформы, которые сегодня нуждаются в Украине для вступления в ЕС и для вступления в НАТО", – резюмировал Петр Порошенко.