'Мы вступаем в очень напряженный период': дипломат указал на главный вызов для Украины

В 2025 году у Украины есть шанс приблизиться к завершению войны, но условия мирного урегулирования станут определяющими для ее безопасности и суверенитета. Дальнейшая поддержка Запада и готовность к переговорам с позиции силы остаются ключевыми факторами.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко. Он отметил, что главным событием года станет возможное завершение войны. Украина уже публично заявила о намерении закончить вооруженный конфликт в 2025 году, однако возникает вопрос, каковы условия мирного договора.

"Конечно, нам очень важно, где будет линия разграничения между украинскими и российскими войсками. Собственно говоря, будет ли что-либо упоминаться о компенсации потерь Украины от тотальных ракетных артиллерийских обстрелов, а это несколько сотен миллиардов долларов. Или каким-либо образом будет хотя бы упомянута беглая необходимость наказания русских военных преступников. Напомню, что военные преступления не имеют срока давности. Это вопрос войны и мира главный, философский, политический, геостратегический, который должна решить Украина. Надеемся на поддержку наших главных западных партнеров и наши вооруженные силы", – пояснил он.

Хотя кремлевский диктатор Владимир Путин периодически делает заявления о желании мира, его действия свидетельствуют об обратном – Россия переориентировала экономику на военные нужды. По словам Левченко, Кремль будет пытаться диктовать Украине условия мира с позиции силы, поэтому вопрос международной военной поддержки становится ключевым.

"На сегодняшний день Россия перестроила экономику на военные рельсы. Поэтому говорить о том, что Путин на 100% готов к мирным инициативам Трампа, я бы не стал. […] И здесь возникает один из главных вопросов, какие силы все-таки будут предоставлены Украине в виде помощи для усиления ее позиций. То есть, на что готовы пойти наши западные партнеры, чтобы Путин понял, что Украину не победить. Сегодня мы вступаем в период очень напряженный, сверхважный", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что украинский народ больше всего заинтересован в окончании этой войны. Но она должна быть закончена так, чтобы агрессия со стороны России не повторилась, особенно спустя очень короткий промежуток времени.

"И второй вопрос – что будет с нашими территориями, которые сегодня оккупированы Россией. Согласно Уставу ООН принцип неприкосновенности территории государственного суверенитета незыблем. Заходя на этот переговорный процесс, мы еще раз напоминаем, что Украина, США и Россия являются членами ООН. Поэтому максимально руководствуемся Уставом ООН, который как раз говорит об этих принципах. Москва их отрицает, а будучи при этом постоянным членом Совета Безопасности ООН, его принцип территориальной целостности вообще не интересует, она его презирает", – добавил Александр Левченко.

В вопросе евроинтеграции дипломат выразил надежду на успех во время председательства Польши в Совете ЕС в 2025 году. Предыдущее венгерское председательство, по его словам, затормозило переговоры из-за отсутствия заинтересованности.

Что касается НАТО, то ситуация остается неопределенной.

"Будет ли известно о НАТО в 2025 году? Очевидно, что не будет. Нам сначала сказали, что у нас есть дверь, которую скоро нужно открыть. Затем дверь переросла в мост, который нужно перейти. На сегодняшний день конца края этого моста, как оказалось, не видно. И не подорван ли там последний его пролет с западной стороны, нам неизвестно. Поэтому по НАТО здесь будут серьезные и большие дискуссии", – сказал эксперт.

Левченко добавил, что Украина укрепит Альянс в отличие от таких членов как Венгрия или Словакия, действия которых наоборот ослабляют организацию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с вновь избранным президентом США после инаугурации последнего, которое состоится 20 января. По словам главы государства, Трамп уверял, что эта встреча станет одной из первых, которую он проведет уже в статусе президента.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что Украина согласится на остановку огня на фронте, если получит оружие для отражения будущих нападений России. Если прекращение огня будет работать, Украина не будет ее применять.

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