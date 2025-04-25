'Мы видим финишную прямую': Рубио сказал, когда состоятся следующие переговоры относительно мира в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что следующие встречи для переговоров по миру в Украине предварительно состоятся 26-27 апреля. По его словам, России и Украине уже были предложены "варианты для обсуждения вещей, которые понадобятся для прекращения войны".

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Об этом он сказал во время брифинга в Овальном кабинете с президентом Америки Дональдом Трампом и главой правительства Норвегии Йонасом Гаром Стере в четверг, 24 апреля. Теперь, как отметил глава американской дипломатии, обе стороны должны сказать "да".

Он добавил, что администрация Трампа показала Киеву и Москве "путь к миру", и как должна выглядеть финишная прямая. Рубио добавил, что Белый дом будет продолжать делать "все возможное", чтобы в конце концов обе стороны сказали "да", однако с учетом того, что "это не наша война".

"Прежде всего, нашим партнерам были предложены варианты для обсуждения вещей, которые понадобятся для прекращения войны. Эту войну можно закончить. С этим должны согласиться обе стороны. Мы показали им путь вперед", – отметил госсекретарь.

Он заметил, что состоялись обсуждения этих идей.

"Вчера была хорошая встреча. На выходных состоятся хорошие встречи. Мы показали им финишную прямую. Нам нужно, чтобы они (Украина и Россия – ред.) обе сказали "да", – сказал глава Госдепа.

Рубио также прокомментировал комбинированный ракетный удар России по Киеву, в результате которого погибли 12 человек и еще более 100 получили ранения, назвав его "напоминанием для всех, почему эту войну нужно закончить".

"Все должны благодарить президента (Трампа. – Ред.) за то, что он миротворец и пытается спасать жизнь. Это то, что мы пытаемся сделать здесь", – продолжил Рубио.

В то же время он подчеркнул: "Это не наша война. Мы ее не начинали, как вы знаете, но мы пытаемся положить конец смерти. Мы пытаемся покончить с разрушением, и мы показали путь вперед. Мы видим финишную прямую, но попасть туда должны обе страны".

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "оказывает на Россию большое давление" для завершения войны в Украине. В то же время, РФ якобы готова "пойти на уступку" и "перестать захватывать всю страну".

Кроме того, президент США сказал, что имеет свой дедлайн на подписание мирного соглашения между Россией и Украиной. Он не назвал конкретный срок, но выразил надежду, что стороны сядут за стол переговоров.

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