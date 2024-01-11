Мы теряем людей: Порошенко призвал союзников ускорить поставки средств ПВО для защиты украинцев

Россия ежедневно атакует Украину дронами и ракетами, нацеливая их на гражданское население страны. Петр Порошенко призвал западных партнеров ускорить поставки средств противовоздушной обороны для защиты украинцев от российских ракетных атак.

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Об этом пятый президент сказал в эфире британского телеканала Sky News.

"Ежедневно мы здесь, в Украине, в Киеве, на востоке, на юге имеем воздушные тревоги и комбинированные воздушные нападения. Прежде всего, это иранские беспилотники, в том числе их новая модификация. Наша ПВО уже имеет опыт, как останавливать беспилотники, и сейчас в основном это Но после иранских беспилотников Шахед идут баллистические ракеты, и если раньше это были только российские баллистические ракеты, то теперь мы знаем, что количество российских баллистических ракет сокращается, им не хватает баллистических ракет. могу только подтвердить сообщение из Белого дома, из Соединенных Штатов о том, что факт покупки Россией в Северной Корее баллистических ракет подтвержден», – отметил Порошенко.

"Безусловно, баллистические ракеты намного сложнее для ПВО, несмотря на то, что точность северокорейских ракет плохая. Но для гражданских объектов они чрезвычайно опасны. Каждый день мы имеем жертвы среди мирного украинского населения. Атака на Покровск, где у нас более десяти убитых". , мирное население, включая детей Атака на Киев Как в такой ситуации защитить страну Нам нужна самая современная противовоздушная оборона, включая ракеты Patriot, включая IRIS-T Благодаря Великобритании мы имеем ракеты большой дальности Storm Shadow для атак на российские пусковые площадки. Но нам нужны системы радиоэлектронной борьбы», – объясняет пятый президент.

Он также отметил, что результатом специального заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе должны быть не разговоры, а конкретные решения об ускорении поставок ПВО в Украину.

"Нам также нужна встреча в формате Ramstein, которую не проводили уже несколько месяцев. Там с военными координируется работа по материально-техническому обеспечению, поставке, противовоздушной обороне, системе электронной борьбы и разведки", – сказал Порошенко.

Порошенко также выразил надежду, что Конгресс США примет необходимое решение по военной помощи Украине.

"Мое обращение к американским конгрессменам: пожалуйста, не связывайте нашу борьбу за свободу и демократию в мире ни с каким местным вопросом. В помощи Украине, пожалуйста, не будьте заложниками местной политики, в том числе выборов. Помогите нам помочь вам. Мы не можем этого сделать без артиллерии, без боеприпасов, без разведки. Мы платим за это самую высокую цену. Мы теряем людей, мы теряем своих друзей, и это катастрофа. Это самая высокая цена, которую платит Украина", – отмечает Петр Порошенко.