'Мы реалисты и не требуем невозможного': Резников рассказал об ожиданиях от саммита НАТО в Вильнюсе

Глава Министерства обороны Алексей Резников честно обозначил, что на саммите НАТО, который состоится в первые числа июля в Литве, Украина рассчитывает на получение ответов по своему вхождению в Североатлантический альянс. Сегодня на фоне войны, Россия как агрессор, должна получить четкий сигнал от мира, что ее влияние может распространяться только на территории ее внутренних границ.

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Слова Резникова передает The Guardian. В комментарии авторитетному изданию украинский чиновник напомнил роковое решение Германии в 2008 году, когда канцлер Ангела Меркель не хотела провоцировать Путина и отрезала Украине путь в Блок международной обороны.

"В Вильнюсе у лидеров стран появится возможность исправить ошибку Бухареста 2008 года и продемонстрировать ответственное лидерство, оправдав наши ожидания. Мы реалисты и не требуем невозможного. Поэтому наши ожидания от саммита очень реалистичны: получить гарантию приглашения в НАТО после победы Украины в войне", – подчеркнул министр.

Резников добавил, что в Киеве готовы немедленно подписать протокол о присоединении. Это позволит запустить процедуру ратификации и получения статуса полноценного членства.

Напомним, что Резников прежде уже выражал свои ожидания реальных установок для присоединения нашего государства к Альянсу, которые будут обсуждаться в Вильнюсе. Ведь Украина уже сейчас играет роль восточного фланга НАТО.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Зеленский заявил, что для политического приглашения Украины в НАТО есть все основания. По его словам, Киев готовится к тому, чтобы решения на ближайшем саммите стали "реально содержательными".

В то же время в Пентагоне указали на собственный путь Украины для вступления в НАТО. На данный момент США сосредоточены на том, чтобы наша армия получила все необходимое на поле боя.

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