«Мы расширяем помощь»: в Бельгии сделали заявление о передаче Украине истребителей F-16

Бельгия пересмотрела свои планы по оказанию военной помощи Украине и объявила об увеличении количества истребителей F-16, которые будут переданы ВСУ. Эти самолеты уже доказали свою эффективность в борьбе с российскими дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.

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О новых планах военной помощи сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен перед началом встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Его заявление опубликовала "Европейская правда".

Бельгийское правительство приняло решение расширить поддержку Украины и передать больше истребителей F-16, чем предполагалось ранее. В этом году Киев должен получить семь самолетов, четыре из которых будут использоваться в качестве доноров запчастей, а еще три будут пригодны для выполнения боевых задач.

В настоящее время министр обороны подчеркнул, что Бельгия стремится передавать не только отдельные компоненты или техническую помощь, но и полностью функциональные самолеты. По его словам, F-16 хорошо зарекомендовали себя в качестве платформы для перехвата российских ударных беспилотников типа Shahed и крылатых ракет.

Кроме того, Франкен заявил о намерении предложить правительству передать Украине все бельгийские истребители F-16 в течение ближайших лет. В то же время реализация этого плана будет зависеть от темпов перевооружения бельгийских ВВС новыми истребителями F-35.

Бельгия должна сохранять собственный оборонный потенциал и выполнять обязательства в рамках НАТО, в частности в отношении защиты воздушного пространства и участия в ядерной доктрине Альянса. Именно поэтому окончательные объемы передачи техники будут определены после поступления новых самолетов в бельгийские вооруженные силы.

В настоящее время на вооружении Военно-воздушных сил Бельгии находится более 40 истребителей F-16, часть из которых в будущем может пополнить авиационный парк Украины.

Ранее Брюссель заявлял о передаче лишь четырёх самолётов в небоеготовном состоянии для технического обеспечения уже имеющихся в ВСУ истребителей этого типа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вечером 17 июня стало известно о визите президента Украины Владимира Зеленского в Бельгию. Он прилетел в Брюссель, чтобы встретиться с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером и королем бельгийцев Филиппом.

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